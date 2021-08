Sapete perchè Elisabetta Canalis si è trasferita negli Stati Uniti? La famosa showgirl, pronta a tornare nel piccolo schermo italiano, ha confessato uno dei motivi per cui lasciò l’Italia!

Classe ’78, di Sassari: Elisabetta Canalis è una delle showgirl italiane più amate dal pubblico. E’ entrata nel mondo del piccolo schermo alla fine degli anni ’90: nel 2002 era la velina bruna di Striscia La Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. La Canalis è una veterana della televisione italiana ed è arrivato finalmente anche per lei il momento di spiccare il volo: a breve comincerà la sua nuova avventura con un programma tutto suo! Su TV8 andrà in onda con Vite da Copertina. Tutti i fan della showgirl sapranno già i dettagli sulla sua vita privata: è sposata dal 2014 con il chirurgo Brian Perri. Insieme alla loro piccola Skyler Eva vivono a Los Angeles. Sapete perchè la Canalis ha scelto di vivere negli Statu Uniti?

Sapete perché Elisabetta Canalis si è trasferita negli Stati Uniti?

Elisabetta Canalis al Corriere della Sera ha parlato della sua nuova esperienza che comincerà a breve: sarà al timone di Vite da Copertina, in onda su Tv8. La showgirl sarda ha parlato della sua vita e del suo trasferimento negli Stati Uniti.

La Canalis ha spiegato che tempo fa scelse di lasciare l’Italia a causa dell’eccessiva attenzione nei suoi confronti da parte dei media. Ha spiegato di aver vissuto sulla sua pelle le difficoltà causate da gossip che invadevano la sua vita privata: “Non farei mai del gossip cattivo, quello che non ho amato quando lo subivo. Non potrei mai condurre un programma che va a scavare nella vita delle persone” ha spiegato. In America, inoltre, la showgirl ha trovato l’amore e la serenità che cercava. “Ero single, giovane e al centro dell’attenzione. All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia. È stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero: bello il calderone della notorietà, ma poi ho iniziato a soffrire questo lato”.