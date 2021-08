I Gemelli di Guidonia prenderanno parte a Tale e Quale Show, ma cosa sappiamo su di loro? Dai loro nomi all’incredibile retroscena: tutti i dettagli!

È proprio confermato: Tale e Quale Show 2021è pronto a ritornare. Tra qualche settimana, l’amatissimo show di Carlo Conti ritornerà il Venerdì sera. E, senza alcun dubbio, terrà incollati milioni e milioni di telespettatori con le sue incredibili imitazioni. Nel cast, come raccontato anche in diversi nostri articoli, ci sono dei concorrenti davvero speciali. A partire, quindi, da Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, entrambi protagonisti indiscussi della quinta edizione del GF Vip. Fino a Federica Nargi e Simone Montedoro. Ma non è affatto finita qui. Tra coloro che ogni Venerdì si esibiranno e tenteranno di emozionare il loro pubblico, ci sono anche loro: I Gemelli di Guidonia. Il loro nome non vi è affatto sconosciuto? Avete ragione! I tre fratelli napoletani sono amatissimi e conosciutissimi!

In attesa, però, di poter vedere quali saranno i panni che indosseranno, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di loro? Appurato che sono fratelli e che sono di Napoli, cosa c’è da sapere?

I Gemelli di Guidonia a Tale e Quale Show 2021: nomi, vita privata e il retroscena

Come dicevamo precedentemente, quindi, i Gemelli di Guidonia è un trio artistico composto da tre fratelli napoletani: Pacifico, Gino ed Eduardo. Da sempre appassionati al mondo della musica, vincono nel 1999 il ‘Tiburfestival’ ed hanno la possibilità di esibirsi, per ben due volte, dinanzi al Pontefice Giovanni Paolo II. Da quel momento, la loro carriera è tutta in ascesa. Ospiti fissi di diversi programmi Rai, a partire da ‘Quelli che il calcio’ fino a ‘L’edicola Fiore’ accanto al grandissimo Fiorello, i tre fratelli napoletani si fanno ampiamente conoscere, amare ed apprezzare. Nonostante questo, però, non tutti sanno che l’appellativo ‘Gemelli di Guidonia’ è stato affidato al trio artistico dallo stesso Fiorello. E che, in precedenza, i tre fratelli erano conosciuto col nome ‘Effervescenti naturali’. Un retroscena davvero incredibile, vero? Cosa sappiamo, infine, della loro vita privata? Purtroppo, poco e niente. Sul web, le notizie che sono a disposizione sono a dir poco nulle!

Come sarà il loro percorso a Tale e Quale Show 2021? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: conquisteranno, ancora una volta, tutti!

Ricordate dove li abbiamo visti?

La loro carriera, come dicevamo precedentemente, è davvero impressionante. Come altrettanto lo è stata l’esibizione a Tu si que vales nel 2017. La ricordate? Come non farlo, avete ragione!

Cosa ci dite? Farete il tifo per loro? Noi decisamente si!