Jennifer Aniston appare irriconoscibile in questa foto di quando era una solo bambina.

Jennifer Aniston è amatissima in tutto il mondo e questo è merito del suo talento che l’ha portata a vestire i panni di tanti personaggi. La celebrità è arrivata grazie all’interpretazione di Rachel Green nella popolare sitcom Friend. Ed è proprio grazie a questo ruolo che l’attrice ha ricevuto un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

Friend è sicuramente una delle sitcom che più ha appassionato i telespettatori e ancora oggi, a distanza di anni, non si può dire il contrario. Conosciamo la Aniston così, perchè, dobbiamo ammetterlo, anche quando era più giovane, era esattamente uguale. Sui social, però, sul suo canale instagram, è spuntata una vecchia foto, in cui appare irriconoscibile.

Era solo una bambina, Jennifer Aniston spiazza con questo scatto: l’avreste mai riconosciuta?

Attrice e produttrice cinematografica, Jennifer Aniston è oggi amata e apprezzata in tutto il mondo. Tutto è iniziato grazie al ruolo di Rachel nella famosissima sitcom Friend. Dopo questa esperienza lavorativa, l’attrice non sembra essersi più fermata.

Anche lei, come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, è molto attiva sui social. Il suo profilo instagram conta di oltre 37 milioni di follower. Un numero davvero incredibile! Visto il grande seguito, i suoi post riscontrano una elevata attenzione. Oggi conosciamo l’attrice così, ma l’avete mai vista com’era tanti anni fa? Appare, ad un primo sguardo veloce, quasi irriconoscibile in questa vecchia foto da bambina.

E’ tenerissima, non trovate? Ma osservando questo scatto, voi, l’avreste mai riconosciuta? Qui, la Aniston era molto piccola. Molti tratti sono rimasti tali, è impossibile non notarlo. A corredo del post, pubblicato nel 2019, ha scritto: “Con stile, allora e ora”. Ovviamente, l’immagine ha fatto boom di like, e i commenti? Sono arrivati a raffica, migliaia e migliaia!