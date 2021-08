Antonietta è stata una delle protagoniste de La clinica per rinascere: dopo l’intervento è dimagrita ben 53 kg, ma sapete com’era? Guardate qui!

È stata una delle protagoniste indiscusse della terza stagione de ‘La Clinica per rinascere’, Antonietta. Moglie e mamma di tre splendidi ragazzi, due femmine e un maschio, la donna ha deciso di chiedere aiuto al dottor Giardiello, chirurgo bariatrico della clinica Pineta Grande Hospital a Castelvolturno in Campania, per riprendere in mano le redini della propria vita. Al momento della sua partecipazione al programma, la simpaticissima campana aveva poco più che quaranta anni. Eppure, il suo peso, piuttosto eccessivo, non le consentiva di svolgere una vita normale. A partire dalle faccende di casa fino al cucinare o fare la spesa, era tutto diventato impossibile ed impensabile per lei. Ed è proprio per questo motivo che, ad un certo punto, ha deciso di diventare nuovamente padrona della sua vita.

Il percorso di Antonietta a La Clinica per Rinascere non è assolutamente passato inosservato. Seppure con qualche piccolo segnale di cedimento, la donna è riuscita a portare al termine il suo obiettivo. Tanto è vero che, qualche mese dopo l’intervento, è riuscita a dimagrire ben 53 kg. Volete vederla? Vi accontentiamo immediatamente.

Antonietta dopo La clinica per Rinascere è dimagrita ben 53 anni: come si è mostrata? Eccola

Entrata a far parte del programma ‘La clinica per rinascere’ con un peso iniziale che raggiungeva i 179 kg, Antonietta ha dimostrato, sin dal suo primo momento, di essere seriamente intenzionata a ritornare in forma. E, soprattutto, a riappropriarsi della sua vita. Certo, il suo cammino non è stato affatto facile. Le prime due visite di controllo, quelle prima dell’intervento chirurgico, non hanno portato grandissimi risultati. Dai kg iniziali, infatti, Antonietta era riuscita a perdere davvero pochissimo. È dal terzo controllo in poi che, però, è cambiato tutto. Prima di sottoporsi all’intervento, infatti, la paziente del dottor Giardiello è riuscita a perdere ben 14 kg. E qualche mese dopo l’operazione, in totale la bilancia portava -65 chili.

Insomma, un traguardo piuttosto importante da come si può chiaramente comprendere. Come si è mostrata, però? Beh, è davvero bellissima. Guardate un po’ qui:

Incredibile, vero? Diciamoci la verità: Antonietta è la piena dimostrazione che chi la dura, la vince. Complimenti!