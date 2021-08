Oltre ad Andrea Nicole e Joele, anche Matteo è un nuovo tronista di Uomini e Donne: dall’età alla sua famiglia, cosa sappiamo su di lui.

Manca davvero pochissimo. E, finalmente, assisteremo alla nuova edizione di Uomini e Donne. Un’edizione che, come svelato dalla padrona di casa, sarà completamente diversa rispetta alle altre, soprattutto perché sul trono vedremo gente ‘comune’. E, date le prime anticipazioni, sembrerebbe che Maria De Filippi e la sua squadra autoriale abbia rispettato alla grande queste parole. Dopo Andrea Nicole, prima tronista presentata nel corso della registrazione d’esordio, e Joele Milan, è stato presentato anche il terzo tronista. Lui si chiama Matteo. E, ascoltando con attenzione il suo breve video di presentazione, sembrerebbe che abbia tutte le carte in regola per essere un tronista d.o.c.

Matteo riuscirà a trovare l’amore nello studio di Uomini e Donne? Noi ce e glielo auguriamo. In attesa, però, di scoprire cosa succederà, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Ci pensiamo noi a svelarvi tutto nel minimo dettaglio.

Matteo è un nuovo tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, città e famiglia

Dopo Andrea Nicole e Joele Milan, anche Matteo sarà un tronista di questa edizione di Uomini e Donne. Cosa sappiamo su di lui, però? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato in questo breve video di presentazione.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, Matteo è nato a Roma, dove tuttora vive. Ed appartiene ad una famiglia piuttosto numerosa. Insieme alla sua mamma, al suo papà e ai suoi quattro fratelli, il giovanissimo vive in una casa popolare romana. “Non è stato facile crescere 5 figli”, ha dichiarato Matteo. Svelando che, seppure senza indumenti di marca, non gli è mai mancato nulla. “Non mi vergogno a dire che ci sono stati momenti difficili nei quali erano le candele ad illuminare casa, ma papà si è sempre rimboccato le maniche e per questo lo stimo tantissimo”, ha continuato a dire.

Appassionato di calcio, Matteo ha raccontato di aver smesso di giocare non soltanto a causa del Covid, ma anche in seguito a diversi infortuni. Attualmente, aiuta il suo papà nell’attività grastronomica di famiglia. E nel weekend, invece, consegna le pizze a domicilio.

Sapete qual è la sua ragazza ideale?

In merito all’amore, Matteo ha raccontato di essere single da circa 3 anni. E di essere attualmente alla ricerca di una ragazza. “Stare da soli è bello, ma mi manca avere una persona accanto”, ha detto il tronista. Come sarà il suo tipo ‘ideale’? “Sono attratto dalle ragazze more. Non cerco una modella, ma sono le imperfezioni che mi colpiscono e che mi fanno innamorare”, ha continuato a dire. Infine, ha concluso: “Voglio una ragazza che faccia le cose non perché lo dico io, ma perché ha voglia di farlo con me”.

Noi di Sologossip facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Matteo!