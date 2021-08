Primo appuntamento, non si sono mai lasciati: l’incontro è avvenuto nel famoso ristorante

L’amore trionfa a Primo appuntamento: non si sono mai lasciati dopo il fatidico incontro nel famoso ristorante.

Primo Appuntamento sta per tornare, i casting per la nuova edizione sono già aperti. La precedente edizione ci ha tenuto compagnia in questi mesi. Il format ormai è seguitissimo e molto popolare, e prevede l’incontro in un ristorante di persone che non si conoscono.

Si ritrovano a cena per la prima volta, senza essersi mai visti, e senza sapere nulla di loro. Ed è proprio qui che, durante la cena, iniziano a parlare e a conoscersi, cercando di capire i vari punti in comune e non, e se possa nascere o meno un interesse. In un nostro recentissimo articolo, abbiamo riportato la notizia del matrimonio di Matteo e Samantha , ma le sorprese non finiscono qui. Un’altra coppia, dopo l’incontro nel ristorante non si è mai lasciata!

Primo appuntamento: sono ancora insieme, la coppia fa sognare i fan

Seguitissimo e famosissimo, Primo Appuntamento è un programma condotto da alcuni anni da Flavio Montrucchio. Il conduttore sta portando avanti il format in maniera impeccabile! La sua voce accompagna le coppie che, si ritrovano al tavolo, per la prima volta, per una cena insieme.

Tantissimi i protagonisti di Primo Appuntamento. Molte conoscenze non sono andate a lieto fine, altre non sono cominciate. Ma l’amore, quando nasce, trionfa sempre, ed è quello che è successo ad una coppia che si è conosciuta nel famoso ristorante di Primo Appuntamento. Dopo l’incontro a sorpresa, sono ancora insieme:

Ebbene sì, Gabriele e Claudio non si sono mai lasciati e sono sempre più innamorati. Si sono conosciuti nel ristorante 3 anni fa, e da allora formano una bellissima coppia. Anzi, come riportato, hanno anche aperto una agenzia di wedding planner insieme. Una notizia fantastica arrivata dopo la precedente sorpresa che vi abbiamo annunciato, il matrimonio di Mattia e Samantha.