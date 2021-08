Tale e Quale Show 2021, Simone Montedoro è uno dei nuovi concorrenti della prossima edizione del celebre programma: vi sveliamo tutto sull’attore romano!

La nuova stagione di Tale e Quale Show è pronta a tornare in onda: l’undicesima edizione del programma condotto da Carlo Conti partirà venerdì 17 settembre. Il pubblico di Rai Uno è in attesa di assistere alle imitazioni dei concorrenti: chi saranno i protagonisti dello show quest’anno? Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Biagio Izzo faranno parte del cast insieme a Federica Nargi, Stefania Orlando e tanti altri! Tra i concorrenti anche Simone Montedoro, il celebre attore!

Tale e Quale Show 2021, Simone Montedoro: carriera e vita privata dell’attore, ricordate in quale talent l’abbiamo già visto?

Simone Montedoro, classe ’73, è un celebre attore italiano diventato noto per aver interpretato il capitano Giulio Tommaso nella serie Lux Vide Don Matteo. Ha recitato in tantissimi film Tv e serie televisive: lo abbiamo visto anche nella celebre fiction amata dagli italiani, Un medico in famiglia.

Simone Montedoro ha interpretato ruoli in tantissime fiction e film Tv, ma ricordate la sua partecipazione nei due programmi famosissimi? L’attore romano, concorrente di Tale e Quale Show 2021, ha già frequentato i palcoscenici di Rai Uno! Nel 2017 ha preso parte a Ballando con le stelle, ha partecipato come concorrente alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato: lui indossava la maschera dell’orsetto! Montedoro è stato inoltre nel 2019 alla conduzione de Il Prima Festival!

Comincia così una nuova avventura per l’attore romano che dovrà vestire i panni di imitatore e, soprattutto, di cantante! Come se la caverà ? Non ci resta che attendere il prossimo 17 settembre, data di inizio del celebre show italiano!

Vita privata

Simone Montedoro è fidanzato da molti anni con l’atleta Lara Carnevale: dalla loro unione è nato il loro primogenito Matteo! La famiglia vive nella famosa isola spagnola, Ibiza.