Tale e Quale Show 2021, chi è Biagio Izzo: dagli esordi al successo attuale del brillante attore napoletano

Ripercorriamo i successi di Biagio Izzo, tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show: sapete proprio tutto di lui?

Il suo nome è sinonimo di ilarità, allegria, comicità, ma soprattutto di grande talento: Biagio Izzo è tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, programma cult della Rai in onda a partire dal prossimo 17 settembre.

La carriera del brillante attore nato a Napoli nel 1962 e cresciuto tra Portici ed Ercolano inizia moltissimi anni fa col cabaret a cui si dedica col collega Ciro Maggio fondando la coppia comica Bibì e Cocò. La bravura che lo contraddistingue, lo conduce in tv, quando nel 1997 entra nel cast del programma “Macao” condotto da Alba Parietti.

Impossibile dimenticare i suoi personaggi a Telegaribaldi, trasmissione in onda in Campania tra la fine degli anni ’90 e i primi anni Duemila. Sarà il cinema a consacrarlo definitivamente come uno degli attori più amati dal pubblico italiano: “L’amico del cuore”, “Body Guards – Guardie del corpo” (2000), “Natale sul Nilo” (2003), “In questo mondo di ladri” (2004), solo per citare alcune delle pellicole a cui ha lavorato. In tv nel 2007 conduce con Caterina Balivo “Stasera mi butto”, nel 2012 “Attenti a quei due – La sfida” con Paola Perego e “Colorado – ‘Sto classico”. Partecipa poi e vince il programma “Si può fare!”.

Da un punto di vista più personale, conoscete gli aspetti più privati del nuovo concorrente di Tale e Quale?

Biagio Izzo è padre di quattro figli: dal suo primo matrimonio sono nate infatti Alessia e Valera, mentre dal secondo con Federica Apicella, sono nati Martina e Raffaele.

Non tutti sanno che il bravissimo attore partenopeo nel 2018 è diventato nonno e che possiede un bellissimo cane chiamato Filippo. Adora dedicarsi al giardinaggio e attualmente è impegnato nel tour con Stefano De Martino e Francesco Paolantoni “Che coppia noi tre”.

Siete pronti a vedere il simpaticissimo Biagio gareggiare a Tale e Quale Show?