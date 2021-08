Dove le telecamere non possono arrivare: cosa nasconde Gerry Scotti, l’avreste mai detto?

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana, sempre pronto a sorprenderci. Nelle ultime settimane è impegnato nella registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales. Il programma del sabato sera sta per tornare e siamo certi che i colpi di scena e le risate non mancheranno.

Ma sta per tornare anche il format tanto amato dai telespettatori, che vede il timone proprio di Gerry, stiamo parlando di Caduta Libera. A quanto pare, il 30 agosto avrà inizio la nuova edizione. Il conduttore intervistato da Tv Sorrisi e canzoni ha svelato qualcosa di cui nessuno è a conoscenza: Gerry Scotti lo nasconde nel suo camerino.

Gerry Scotti l’ha svelato soltanto adesso: cosa nasconde nel suo camerino

L’amatissimo conduttore è pronto a tornare con una nuova edizione di Caduta Libera. Il format avrà inizio il 30 agosto con le nuove puntate. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha espresso grande entusiasmo per l’inizio del programma.

Dopo un periodo in cui abbiamo assistito a vecchie repliche, a causa della pandemia, Gerry è pronto a tornare con nuove sorprese inedite. Ma, nel corso della chiacchierata ha anche svelato un particolare che nessuno conosce. Sapete cosa nasconde nel suo camerino? Ci sono oggetti che non mancano mai.

“Rivedrò tutti i miei “feticci”: i regali delle signore, le foto, i quadri, l’acqua santa di Lourdes. Il mio caos è importante che lo ritrovi intatto, così come l’ho lasciato”, ha rivelato il conduttore. A quanto pare, per Gerry, è importante ritrovare questi oggetti, perchè gli offrono la sensazione di iniziare bene qualcosa, e quindi, in questo caso, Caduta Libera. E allora, siete pronti per seguire la nuova edizione del seguitissimo programma? Noi non vediamo l’ora!