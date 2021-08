Il suo cambiamento nel corso di ‘Vite al Limite’ è stato davvero sconvolgente: le foto del prima e del dopo vi sbalordiranno, guardate un po’ qui.

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso di queste nove edizioni di ‘Vite al Limite’, questa è tra coloro che ha colpito l’attenzione del suo pubblico in un vero e proprio batter baleno. Andato in onda nel corso della terza edizione del programma, l’episodio ha riscosso un successo davvero impressionante. Ed ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua primissima messa in onda, sono davvero diverse le persone che si chiedono che fine abbia fatto la sua protagonista. E, soprattutto, come sia diventata. Prima di prendere parte al programma e, quindi, di iniziare il percorso di dimagrimento con il dottor Nowzaradan, la protagonista aveva un peso che raggiungeva i 353 kg. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di chiedere aiuto al famoso chirurgo iraniano. Il peso eccessivo, purtroppo, le comportava problemi anche per la deambulazione. E la donna, dunque, sentiva la necessità di prendere in mano la sua vita.

Il suo percorso all’interno de ‘Vite al limite’ è stato davvero incredibile. Così come il suo cambiamento è stato davvero sconvolgente. Siete pronti a sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Eccolo!

Cambiamento sconvolgente a ‘Vite al Limite’: dimagrisce quasi 130 kg, impressionante

Entrata a far parte di ‘Vite al Limite’nel corso della sua terza stagione, la trentanovenne Charity Pierce ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: non soltanto la sua storia, così come tutte quelle dei suoi colleghi ha impressionato tutti, ma anche perché il suo cambiamento è stato davvero sconvolgente.

Con un peso iniziale che superava, seppure di poco, i 350 kg, la donna ha dimostrato sin da subito di essere intenzionata a dimagrire. Tanto è vero che, dopo l’intervento di bypass gastrico, è riuscita ad arrivare ad un peso di ben 225 kg. Insomma, in totale la donna ha perso quasi 130 kg. Davvero clamoroso! Ma non è affatto finita qui. Guardate le foto di adesso: sembrerebbe che la bella Charity stia continuando la sua dieta:

