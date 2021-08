Un hater su Instagram ha fatto letteralmente infuriare Ambra Angiolini la quale, con una risposta secca e piuttosto affilata, si è meritata gli applausi dei fan.

La famosissima attrice e conduttrice televisiva, Ambra Angiolini, ha attirato l’attenzione del web su di sé. Un commento sotto ad un suo post su Instagram l’ha fatta davvero infuriare! Ambra dal 2017 è fidanzata con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri: dopo la rottura con Francesco Renga, padre dei suoi figli, ha ritrovato la felicità tra le braccia del tecnico della Juventus. L’ex soubrette di Non è la Rai si è ritrovata a dover rispondere ad un messaggio particolarmente scomodo, non poteva tollerare quelle parole sul suo compagno: ecco cosa è successo sui social.

Ambra Angiolini è una furia: non poteva tollerare quelle parole su Max Allegri

Ambra Angiolini su Instagram è una vera furia. L’ex soubrette di Non è la Rai, oggi affermata attrice e conduttrice tv, si è infervorata nei confronti di un utente davvero maleducato. “Ma come fai a toccare un viscido come Allegri” è il commento di un hater spuntato sotto ad un post di Ambra. L’attrice ha regalato a lui ed a tutto il pubblico del web una risposta affilata al punto giusto!

La Angiolini ha replicato al suo hater così: “Ti rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno str***o”.

Beh, siamo sicuri che da ogni parte dell’Italia sia partito un applauso per la celebre attrice che con poche parole ha saputo difendere il suo compagno ed il suo amore. Si vociferava di una piccola crisi nella coppia che vive una storia d’amore da quattro anni: stando a questa ‘difesa’, si direbbe che si tratti davvero di voci di corridoio, infondate.