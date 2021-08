Negli anni ’90 ha fatto ballare tutti sulle note di “The Rythm of the Night”: la sua immagine dopo 25 anni ha dell’incredibile

E’ stata la regina della dance anni ’90: come appare oggi colei che ha accompagnato con le sue canzoni le nostre estati di tanto tempo fa.

Impossibile dimenticarla: le sue lunghissime treccine e il suo sorriso hanno rallegrato le nostre vacanze per diversi anni, le sue canzoni erano ovunque e nessuno poteva resistere alla tentazione di scatenarsi a ballare ascoltandole.

Leggi anche———–>>>Negli anni ’90 era la regina delle telenovelas: oggi ha 55 anni e appare così, stenterete a crederci!

La dance anni ’90 aveva il suo volto inconfondibile, ricordate Corona? La cantante brasiliana, al secolo Olga Maria De Souza, divenne una vera star mondiale con brani come “The Rythm of the Night” del 1993 e “Baby Baby” del 1995.

Un concentrato di energia e vitalità che sprigionava ballando nei suoi video o quando era sul palco. In Italia, “The Rythm of the Night” fu il singolo più venduto di tutto il 1994. Con oltre 15 dischi d’oro e di platino, Corona divenne un volto talmente popolare qui da noi da arrivare a condurre il Festivalbar insieme ad Amadeus e Alessia Marcuzzi nel ’96.

Siete pronti a vedere come si mostra oggi l’artista sudamericana che tanto successo riscosse nel nostro Paese?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordate Corona? La regina della dance anni ’90 ancora oggi è uno splendore!

Vulcanica ed esplosiva come sempre, Corona continua ad essere attivissima in campo musicale. Ancora oggi si esibisce in tutto il mondo con grandissimo successo.

Leggi anche————>>>Era il protagonista della famosa serie X-Files: come lo ritroviamo dopo quasi 20 anni

In questa immagine la vediamo su un palco durante uno spettacolo di circa un paio di anni fa. Non è incredibile quanto non sia cambiata affatto dai tempi in cui l’abbiamo conosciuta? Stessi capelli, stessa allegria e stesso fisico agile e scattante!

Sperando di rivederla al più presto sui nostri schermi, facciamo tanti complimenti a Corona per essere rimasta uguale a 25 anni fa.