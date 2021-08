Brave and Beautiful, anticipazioni turche: Suhan scopre una verità shock, rivelazione incredibile; cosa accadrà nelle prossime puntate della serie tv.

State seguendo Brave and Beautiful? La serie tv turca in onda su Canale 5 sta appassionando sempre di più i telespettatori. Che si chiedono come andrà a finire tra Suhan e Cesur e, soprattutto, qual è la verità sulla morte del padre del protagonista. Ebbene, per scoprire tutto bisognerà attendere ancora un po’, ma ci sono delle interessanti anticipazioni in arrivo dalle puntate turche! Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà e non temete spoiler, continuate a leggere.

Ben presto qualcuno farà una rivelazione importantissima alla bellissima Suhan, che cambierà le carte in tavola. Ecco di cosa si tratta!

Brave and Beautiful, anticipazioni turche: Suhan scopre una verità shock, la rivelazione del fratello Korhan

State seguendo Brave and Beautiful? La soap opera turca in onda tutti i giorni su Canale 5 sta regalando tantissimi colpi di scena. E, a quanto pare, in arrivo ce ne sono altri, ancora più sconvolgenti. Al centro della trama c’è, come sappiamo, la scomparsa del padre di Cesur: quest’ultimo incolpa Tashin della morte del suo papà, ma quest’ultimo continua a negare, fornendo la sua versione dei fatti.

Ma chi era presente al momento dell’uccisione dell’uomo? Proprio così, Korhan, figlio di Tashin e fratello di Suhan. L’uomo tiene dentro di sé il segreto da tantissimi anni: era solo un bambino quando è avvenuto l’omicidio. Gli spoiler turchi, però, ci fanno sapere che ben presto Korhan rivelerà tutto proprio alla sorella Suhan. Complice il fatto che avesse bevuto un po’ troppo, l’uomo racconta alla sorella di aver assistito all’omicidio di Hasan Karahasanoglu, padre di Cesur. Parole che fanno vacillare la versione di Tashin, al quale una volta per tutte Suhan chiederà di dire tutta la verità.

Cosa è successo davvero ad Hasan? Chi lo ha ucciso? Per saperne di più, continuate a seguirci!