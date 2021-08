Ricordate il cagnolino che spunta fuori a fine puntata a C’è Posta per Te? È arrivato un annuncio inaspettato

Lo conoscete il cagnolino presente alla fine delle puntate di C’è Posta per Te? Si chiama Saki ed è il cane di Raffaella Mennoia, autrice di Maria De Filippi. Anche la conduttrice è molto legata al cane, tanto che spesso se lo porta in studio sia nel programma in onda il sabato in prima serata che a Uomini e Donne. Adesso è arrivato un annuncio inaspettato sul cane. Di seguito vi diciamo di cosa stiamo parlando.

Ricordate il cagnolino di C’è Posta per te? L’annuncio

Si chiama Saki, è un Staffordshire bull terrier ed è il cane di Raffaella Mennoia, autrice di Maria De Filippi. Il cagnolino figura spesso nelle puntate di C’è posta per te, ma anche di Uomini e Donne. La Mennoia inoltre pubblica spesso foto insieme a lui su Instagram. Adesso, però, è arrivato un annuncio inaspettato.

Proprio sul popolare social network, la Mennoia ha annunciato: “Sono stata per molto assente, un po’ per scelta, ma soprattutto perché negli ultimi 10 giorni il mio piccolo Saki non è stato bene”. L’autrice ha poi proseguito: “Ho interrotto la mia vacanza per tornare a Roma e farlo curare adeguatamente”.

La Mennoia ha raccontato di aver annullato le vacanze e poi ha aggiunto: “Per Saki farei questo e oltre”. Ad oggi purtroppo pare che il problema di Saki non sia ancora risolto: “Io sono vicino a lui come lui lo è sempre con me. Forza Tappo di sughero”. Anche noi incrociamo le dita: forza Saki!