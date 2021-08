Chiara Nasti dopo l’assenza dai social: “Ho avuto attacchi di panico”, cos’è successo

Chiara Nasti torna sui social dopo un mese di assenza: l’influencer racconta di aver sofferto di attacchi di panico e cosa l’ha aiutata.

Chiara Nasti è una delle influencer più seguite: la ventitreenne napoletana vanta quasi 2 milioni di follower su Instagram e ogni suo movimento non passa inosservato dall’occhio attento del web.

Circa un mese aveva lasciato di stucco l’annuncio che aveva fatto tramite la popolare piattaforma. In un post diceva di sentire il bisogno di allontanarsi dai social per un periodo: “Voglio dedicare del tempo a Chiara”, aveva scritto spiegando di iniziare a non sopportare il fatto di sentirsi sempre sotto giudizio.

Ora l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è tornata sui social ed ha raccontato tutta la verità su come si sia sentita in queste ultime settimane.

Chiara Nasti confessa di aver sofferto di attacchi di panico: “Mi sono fatta aiutare”

In alcune storie pubblicate in queste ore, Chiara ha chiesto ai fan se abbiano sentito la sua mancanza per poi spiegare finalmente per filo e per segno cosa ha vissuto nell’ultimo periodo.

“Non so neanche da dove partire perché ho passato un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d’ansia, non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Ho avuto attacchi di panico, sono stata proprio giù”, racconta.

Una situazione sicuramente non facile ma che grazie all’aiuto ricevuto sta riuscendo a superare pian piano. “Mi sono fatta aiutare da un mental coach. Ho fatto tanta meditazione e devo dire che questa cosa mi ha aiutato parecchio perché capire che una persona ha bisogno di aiuto è già un passo importante”, ha spiegato.

Adesso che si sente molto meglio, la bellissima Chiara sembra voler tornare a farci compagnia coi suoi scatti stupendi, i suoi fan possono rallegrarsi!