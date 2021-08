Spuntano alcune foto del passato di Luciano, tentatore di Temptation Island: lo riconoscete?

Spuntano alcune foto del passato di Luciano Punzo, tentatore di Temptation Island: voi l’avete riconosciuto?

Luciano Punzo è stato uno dei tentatori della scorsa edizione di Temptation Island. L’uomo aveva già partecipato ad un reality show, Pechino Express, in coppia con Gennaro Lillio, ex concorrente del Grande Fratello.

Nel corso dell’esperienza nel ‘villaggio delle tentazioni’, il modello si è avvicinato molto a Manuela, fidanzata di Stefano. La donna, al termine del programma, ha deciso di lasciare il suo fidanzato ed è uscita dal villaggio con il tentatore.

Ad oggi la storia d’amore tra Manuela e Luciano procede a gonfie vele. I due tra poco pare vadano addirittura a convivere.

Temptation Island, le foto dal passato di Luciano Punzo

Il tentatore è stato uno dei protagonisti assoluti della scorsa edizione di Temptation Island, reality show in onda in prima serata su Canale 5. Il napoletano è riuscito a far capitolare la bellissima Manuela, fidanzata con Stefano. La ragazza, anche in seguito ai comportamenti del fidanzato con una single, ha deciso di abbandonare il programma senza di lui. Manuela, però, non è uscita da sola, ma con il tentatore che le ha fatto perdere la testa.

Oltre che del suo carattere, Manuela si sarà innamorata anche dell’aspetto estetico di Luciano. Oggettivamente il tentatore di Temptation Island è un bel ragazzo. Moro, fisico scolpito, bellezza mediterranea: insomma Manuela ha avuto grossi motivi per perdere la testa.

Adesso, però, spuntano fuori alcune foto dal passato del tentatore. Spulciando sul suo account Instagram, infatti, troviamo molte foto di qualche anno fa. Notiamo che Punzo, rispetto ad adesso, Punzo preferiva la barba corta e i capelli raccolti. Per il resto, i tratti e il fisico resta lo stesso. Siamo sicuri che Manuela l’avrebbe preferito anche allora.