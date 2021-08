Gemma Galgani l’ha confessato nel corso delle prime registrazioni di Uomini e Donne: dopo l’indiscrezione, è arrivata la conferma.

Finalmente, possiamo annunciarlo a gran voce: Uomini e Donne è ritornato! Lunedì 13 Settembre andrà in onda, infatti, la prima puntata! E tutti noi, così come voi, non vediamo l’ora di emozionarci e di incontrarci alle nuove avventure di ciascun suo protagonista. Nei giorni scorsi, ovviamente, sono state registrate le prime puntate. E, stando a quanto si apprende da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che siano state piuttosto scoppiettanti. Non soltanto perché, come immaginato, c’è stata la presentazione dei quattro nuovi tronisti, ma anche perché sembrerebbe proprio che la protagonista indiscussa sia stata nuovamente lei: Gemma Galgani! Anche la bellissima dama torinese, insieme ad Armando Incarnato, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sarà nuovamente presente in questa nuova edizione di Uomini e Donne.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Stando da quanto si legge dalle anticipazioni riportate, sembrerebbe che la bella Gemma sia stata la protagonista indiscussa di queste nuove registrazioni. Perché? Sembrerebbe che, per la prima volta in assoluto, la Galgani abbia confessato un suo ulteriore ritocco estetico. Di cosa parliamo? Scopriamolo!

Gemma Galgani l’ha confessato a Uomini e Donne: altro ritocco estetico dopo il lifting

Cosa succederà in questa edizione di Uomini e Donne a Gemma Galgani? Riuscirà a trovare l’amore stavolta? Noi glielo auguriamo! Anche perché, in queste lunghissime edizioni a cui ha preso parte, la dama torinese ha sempre messo il cuore in tutte le sue frequentazioni. Ed adesso merita davvero di essere felice ed innamorata. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà, possiamo affermarvi con certezza che, senza alcun dubbio, sarà ancora una volta la protagonista indiscussa del dating show. Scopriamo insieme il perché.

Nel corso delle prime registrazioni del programma, da quanto si legge su Il Vicolo delle News, sembrerebbe che la bella Gemma abbia confessato di essersi sottoposta ad un altro ritocco estetico. Poco più di un anno fa, come ricorderete, la Galgani si è sottoposta ad un lifting al viso. Adesso sembrerebbe che abbia deciso di sottoporsi ad un intervento per aumentare il suo Lato A. Ed, infine, sembrerebbe che abbia ritoccato anche le labbra. Una confessione inaspettata, da come si può chiaramente comprendere. E che, da quanto si legge, sembrerebbe aver suscitato l’immediata reazione di Tina Cipollari.

Insomma, se questi sono i presupposti, siamo certi che questa edizione sarà davvero imperdibile.