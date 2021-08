Maura Paparo è stata un’insegnante di Amici fino al 2008: dal suo ‘addio’ al programma, sono trascorsi 13 anni, com’è cambiata e cosa fa oggi.

È stata una delle protagonista indiscusse delle primissime edizioni di Amici! Entrata a far parte del corpo docenti della famosissima scuola di Canale 5, l’insegnante di ballo è stata tra le colonne portanti del programma per circa otto edizioni consecutive. A partire dalla prima, quella andata in onda dal 2001, fino all’ottava, la professoressa di ballo è stata una presenza fissa del talent insieme a Garrison Rochelle, Alessandra Celentano, vera e propria pietra miliare del programma, e Steve La Chance. Il suo percorso all’interno della scuola è stata davvero incredibile. Con la sua bravura e le sue incredibili coreografie, l’insegnante ha portato in scene delle esibizioni davvero da urlo. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei?

Leggi anche –> Come dimenticare il suo talento ad Amici 7? Decisione clamorosa dopo il programma: cosa fa oggi

Era esattamente l’ottava edizione di Amici quando, inaspettatamente ed improvvisamente, l’insegnante di hip-hop ha salutato definitivamente il programma di Maria De Filippi. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 13 anni, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È stata un’insegnante di Amici fino al 2008, come dimenticarla: sapete cosa fa oggi?

Insieme a Steve La Chance e Garrison Rochelle, il cast dei professori di Amici, a partire esattamente dal 2008, ha subito una dolorosissima perdita. Ricordate la bellissima e talentuosa Maura Paparo? Entrata a far del programma di Canale 5 sin dalla sua prima edizione, l’insegnante di hip-hop non ha più fatto parte del corpo docenti a partire dalla nona edizione. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono trascorsi esattamente 13 anni, ma cosa fa oggi? Ed, in particolare modo, com’è cambiata la sua vita a distanza di anni?

Leggi anche –> Aveva soli 25 anni quando ha colpito tutti ad Amici, ma ricordate com’era? L’immagine vi lascerà senza parole

Abbiamo rintracciato Maura Paparo su Instagram. Ed abbiamo potuto constatare che, nonostante siano passati anni dal suo ‘addio’ al programma, la sua vita non è affatto cambiata. Seppure impegnatissima nel suo ruolo da mamma, l’insegnante di hip-hop di Amici continua a svolgere il suo ruolo da insegnante.

Quanti di voi sono rimasti di stucco alla notizia del suo ‘addio’?