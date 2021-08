Joele Milan è il tronista scelto da Maria De Filippi per la nuova stagione di Uomini e Donne: quanti anni ha e qual è il suo nome su Instagram.

Una nuova stagione di Uomini e Donne è pronta a ripartire e quest’anno sarà davvero ricca di sorprese ed intrattenimento. Maria De Filippi ha scelto i nuovi protagonisti del suo dating show: Roberta, Joele, Andrea Denise e Matteo siederanno sulle famose ed ambite sedie rosse. Siamo qui per parlarvi di Joele, un ragazzo mai visto prima d’ora nel programma della De Filippi. Attraverso il suo video di presentazione abbiamo scoperto i segreti della sua vita.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Joele Milan Uomini e Donne: quanti anni ha e qual è il suo nome su Instagram

Joele Milan è il nuovo tronista scelto da Maria De Filippi per la stagione che sta per cominciare di Uomini e Donne. Sulla famosa sedia rossa comincerà presto il percorso di un giovane in cerca dell’amore.

Leggi anche Uomini e Donne, Andrea Nicole è la nuova tronista: “Non definitemi transgender, sono una donna”

Joele Milan ha 26 anni e lavora in un’azienda alimentare. Nel suo video di presentazione pubblicato da Witty Tv, scopriamo che ha avuto diverse ragazze ma solo di una ha perso letteralmente la testa. Purtroppo, la sua love story non ha avuto affatto un lieto fine: Joele tornò a casa in un orario insolito e trovò la sua ragazza con il suo migliore amico. Una delusione troppo grande che, oggi, non gli permette di fidarsi facilmente di qualcuno.

Leggi anche Uomini e Donne, anche Matteo siederà sul trono: età, da dove viene, lavoro, famiglia e qual è la sua ragazza ‘ideale’

Joele su Instagram si chiama ‘jeijjei‘ ma il suo profilo non è pubblico! Riuscirà a trovare la sua anima gemella nel dating show di Maria De Filippi? Non ci resta che attendere la ripartenza del programma dopo la pausa estiva!