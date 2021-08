Mr Bean e l’omonima serie televisiva hanno saputo far ridere milioni e milioni di telespettatori, ma sapete cosa fa oggi l’attore dopo l’improvvisa decisione?

È davvero impossibile dimenticarci di lui. Stiamo parlando proprio di Mr Bean. Protagonista indiscusso dell’omonima serie televisiva, andata in onda in oltre 200 paesi dal 1990 al 1995, una serie animata e ben due film, il personaggio ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 22 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, il simpaticissimo Mr Bean continua ad intrattenere milioni e milioni di telespettatori. Cosa fa oggi, però, il suo attore? Appurato che, proprio nel 2007, abbiamo assistito alle sue avventure nel film ‘Mr Bean’s Holiday’, siete curiosi di sapere cosa fa oggi il magnifico Rowan Atkinson?

Il successo determinato dal personaggio ‘Mr Bean’ è stata davvero incredibile, non c’è che dire! A partire dall’omonima serie televisiva fino all’ultima pellicola cinematografica, il simpaticissimo personaggio ha fatto divertire milioni di telespettatori. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata la sua vita oggi? Qualche mese fa, il buon Atkinson ha preso una decisione drastica, ma cosa fa oggi?

Mr Bean, sapete cosa fa oggi l’attore? La sua vita dopo la decisione improvvisa

Ha fatto divertire milioni e milioni di telespettatori, Mr Bean. Eppure, qualche mese fa, un’improvvisa decisione: dire addio per sempre al suo personaggio. A distanza di ben 31 anni dalla prima puntata della serie televisiva, incredibili successi e l’ultimo film, datato 2007, che ha riscosso un successo impressionante, il suo interprete ha deciso di non vestire più i panni del simpaticissimo Mr Bean. Una decisione tanto spiazzante quanto ‘dolorosa’, non c’è che dire. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa fa oggi?

Cosa fa, quindi, il buon Ronan Atkinson dopo l’addio al famosissimo personaggio tv? La risposta è piuttosto semplice: oltre a continuare la sua carriera da attore, il sessantaseienne inglese continua a svolgere la sua carriera da doppiatore del suo personaggio all’interno della serie animata. Davvero curiosa come cosa, vero?

Diteci la verità: anche a voi ha rattristato l’idea di non poter seguire più le avventure del simpatico ‘Mr Bean’? Anche a noi, tantissimo!