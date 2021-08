È stata una delle concorrenti della prima edizione del GF: cosa fa oggi dopo 21 anni? La sua vita dopo il programma è cambiata drasticamente!

Come dimenticarla all’interno della prima edizione del GF! Entrata a far parte del famosissimo reality nel corso della puntata d’esordio, andata in onda esattamente il 14 Settembre del 2000, è stata una delle prime concorrenti del programma. Che, seppure eliminata nel giro di pochissime settimane, ha riscosso un successo davvero impressionante. Giovanissima, bellissima e con un sorriso contagioso, la gieffina ha fatto breccia nel cuore di milioni e milioni di italiano. Ed ancora adesso, nonostante siano passati 21 anni dal suo debutto in tv, viene ricordata con immenso affatto da tutti loro. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? A differenza di alcuni suoi colleghi, la simpaticissima concorrente non è più una presenza fissa sul piccolo schermo. Cosa fa, però, oggi?

Nonostante il successo ricevuto dopo il GF sia stato davvero immenso, ad oggi una delle sue prime concorrenti non figura più tra le presenze fisse del programma. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita oggi? Scopriamolo!

Ha partecipato alla prima edizione del GF: eccola oggi dopo 21 anni, vita rivoluzionata

È stata tra le concorrenti che ha preso parte alla prima edizione del GF. Insieme a Pietro Taricone, Cristina Plevani, Maria Antonietta Tilloca e tantissimi altri, anche la bellissima Francesca Piri è stata la protagonista indiscusso di questo ‘esperimento sociale’ di Canale 5. Dopo il programma, nonostante sia stata la prima eliminata, la simpaticissima Francesca ha riscosso un successo davvero assoluto. E, come dichiarato dalla diretta interessata in una sua recente intervista a TV Blog, con i soldi guadagnati dalle serate e dalla popolarità riscontrata è riuscita anche a togliersi qualche sfizio. Ad oggi, però, la sua vita com’è cambiata?

A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la bellissima Francesca. A TV blog, infatti, la Piri ha rivelato di occuparsi di trascrizioni di udienze penali. “Mi collego con i Tribunali del nord Italia, mi mandano gli audio dei processi e li trascrivo”, ha detto Francesca.

Insomma, dopo il reality, la vita di Francesca Piri è cambiata. E decisamente in meglio. Cosa ne pensate?