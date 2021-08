Quindici anni fa era uno dei volti più amati della soap Vivere: vi sembrerà impossibile che sia proprio lei!

Ha recitato nella storica soap Vivere dal 2001 al 2006: sono trascorsi ben quindici anni da allora ma lei è rimasta nel cuore del pubblico.

Circa vent’anni fa la vedemmo per la prima volta nei panni di Nina Castelli, bellissima e giovane avvocatessa che entrò nel cast dell’amatissima soap Vivere dopo svariate stagioni.

Donatella Pompadour e fu così apprezzata per il suo personaggio da vincere nel 2005 la Telegrolla d’oro come miglior attrice di soap. Prima di quell’esperienza, l’interprete pugliese aveva lavorato per la rivista di fotoromanzi Grand Hotel e come volto delle pubblicità in alcuni programmi tv.

Non tutti la ricorderanno tra le modelle di “Beato tra le donne” o come valletta del programma di Rai 2 dei primi anni ’90 “Il grande gioco dell’oca”. Insomma, tanta gavetta prima di arrivare ad essere una delle attrici e conduttrici più amate del piccolo schermo.

Sì, perché la bellissima Pompadour ha lavorato come presentatrice, ad esempio in “Sette per uno”, accanto a Gigi Sabani ed Ela Weber. Nel 2001 fa il suo ingresso a Vivere, dove reciterà fino al 2006.

Se vi state chiedendo come sarà oggi Donatella, date un’occhiata qui!

Nella soap Vivere interpretava Nina Castelli: oggi ha 47 anni ed appare così, pazzesco

Ancora ricordata dai fan affezionati della soap ambientata sul Lago di Como, Donatella Pompadour possiede un profilo Instagram su cui condivide le sue foto più recenti.

Ciò che non sfugge è la sua incredibile bellezza rimasta intatta dopo tutti questi anni: pazzesco, vero?

Complimenti vivissimi alla meravigliosa attrice pugliese che speriamo di rivedere in tv al più presto!