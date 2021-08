Sono stati due concorrenti di Matrimonio a prima vista Italia 6, sapete com’è cambiata la loro vita dopo il programma? Resterete sorpresi quando lo scoprirete.

Chi non ha mai visto una sola puntata di Matrimonio a prima vista Italia? Sicuramente, nessuno di voi! Andato in onda per la prima volta nel 2016, il programma ha riscosso un successo davvero spudorato. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: per la prima volta in assoluto, c’è un programma che non soltanto ti da la possibilità di conoscere una persona che potrebbe cambiare la tua vita per sempre, ma ti permette anche di sposarla. Davvero incredibile, vero? Senza alcun dubbio. Però, pensate che è proprio questo che è successo in tutte queste sei edizioni del programma.

Tra i tantissimi concorrenti che hanno deciso di mettersi al gioco, però, è davvero impossibile dimenticarci di loro. Si sono conosciuti e sposati nel corso di Matrimonio a prima vista Italia 6. E, sin da subito, hanno dimostrato di avere una certa affinità. Com’è cambiata, però, la loro vita adesso?

Si sono sposati a Matrimonio a prima vista Italia 6: ad oggi cosa è successo tra loro due? Scoprirlo vi lascerà di stucco

È davvero impossibile dimenticarci di loro. Stiamo parlando proprio di Martina e Francesco, concorrenti e sposi di Matrimonio a prima vista Italia 6. Conosciutisi il giorno delle loro nozze, i due giovanissimi ragazzi hanno dimostrato sin da subito di avere una certa affinità. E di essere, soprattutto, una coppia davvero perfetta. Ad oggi, però, la loro vita com’è cambiata? Appurato che sono trascorsi pochissimi mesi dalla messa in onda della loro edizione, siete curiosi di sapere se, ad oggi, Martina e Francesco sono ancora una coppia?

Martina e Francesco, quindi, ad oggi sono ancora sposati? Ebbene: resterete sorpresi quando lo scoprirete. I due sono ancora una coppia! E, da quanto mostrato sui rispettivi canali Instagram, sembrerebbero essere più innamorati che mai. Guardate un po’ qui:

Insieme, da come si può chiaramente vedere, Martina e Francesco sono davvero bellissimi, innamoratissimi ed affiatatissimi. Siete d’accordo?