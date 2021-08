Andrea Nicole è la nuova tronista di questa edizione di Uomini e Donne: età, Instagram, da dove viene e qual è il suo lavoro.

L’attesa è finalmente terminata: Uomini e Donne sta per ritornare! A partire da Lunedì 13 Settembre, infatti, andrà nuovamente in onda su Canale 5 al solito orario di sempre. Mentre, proprio nei giorni scorsi, sono state registrate le prime puntate. E, stando a quanto si apprende da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che sia successo davvero di tutto. A partire dalla confessione ‘choc’ di Gemma Galgani al centro studio fino alla presentazioni dei nuovi tronisti, sembrerebbe proprio che assisteremo a delle puntate davvero interessanti.

A proposito dei tronisti, da quanto si legge, sembrerebbe che quest’anno siano quattro, due ragazze e due ragazzi, che avranno la possibilità di incontrare l’amore. Tra questi, c’è anche lei: Andrea Nicole. Cosa sappiamo su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua intervista a Il Fatto Quotidiano. E al percorso di transizione ultimato esattamente 8 anni fa. Ad esempio, però, sapete che lavoro fa? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Andrea Nicole di Uomini e Donne, sapete che lavoro fa?

È lei la prima tronista di questa edizione di Uomini e Donne: Andrea Nicole! Nata a Milano, la giovanissima donna è la prima ad aggiudicarsi il trono del famosissimo dating show di Maria De Filippi. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Le informazioni che abbiamo su di lei, al momento, sono davvero pochissime. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che Andrea Nicole abbia 29 anni. E che sia fortemente legata alla sua famiglia.

In attesa, però, di scoprire come si evolverà il suo percorso a Uomini e Donne, siete curiosi di sapere che lavoro fa? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la giovanissima ventinovenne sia una commessa. E che, da circa dieci anni, lavori in un negozio d’abbigliamento!

In attesa di poterla vedere in ‘azione’ a Uomini e Donne, facciamo ad Andrea Nicole un grandissimo in bocca al lupo!