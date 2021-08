Uomini e Donne, Joele è il nuovo tronista: la sua ex fidanzata è una furia, “Sei una delusione”; ecco cosa è apparso sui social.

Ci siamo! Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. La prima puntata della nuova edizione della trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda lunedì 13 settembre, ma le registrazioni sono già iniziate. E i nuovi tronisti sono stati già presentati su Witty Tv: uno di loro si chiama Joele, ha 26 anni ed è addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare. Il ragazzo è pronto per iniziare una nuova avventura in tv, provando a cercare l’anima gemella. Ma proprio dopo poche ore dalla sua presentazione, la sua ex fidanzata ha rotto il silenzio!

Un lungo messaggio nelle sue stories di Instagram che non è passato affatto inosservata. “Sei la delusione della mia vita”, scrive la ragazza. Scopriamo di più.

Uomini e Donne, l’ex fidanzata del nuovo tronista Joele tuona: “Per le popolarità si fa questo ed altro”

Joele è uno dei quattro nuovi protagonisti del trono Classico di Uomini e Donne. Il suo percorso in tv non è ancora iniziato, ma intorno a lui si è già creata una bufera. A scatenarla sono state alcune parole della sua ex fidanzata, Beatrice, che senza mezzi termini ha accusato il tronista di mirare alla popolarità.

“Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità, non è di certo questa.“, scrive la ragazza, facendo probabilmente riferimento alla vicenda raccontata da Joele nel video di presentazione a Uomini e Donne. Il nuovo tronista ha infatti raccontato di aver trovato la sua ragazza a letto col suo migliore amico. Insomma, una percorso sul trono che inizia col botto! Ecco il messaggio condiviso da Beatrice nelle sue stories qualche ora fa:

Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate per conoscere meglio Joele e gli altri tronisti di questa edizione. Noi non vediamo l’ora, e voi?