Chay ha partecipato a Vite al Limite nel corso della terza stagione del programma: quello che è successo dopo è incredibile, drastica decisione.

Tra le tantissime storie che sono state raccontate a Vite al limite nel corso di queste sue nove stagione, ce ne è una che ha particolarmente catturato l’attenzione del suo numerosissimo pubblico. Parliamo esattamente di quella incentrata sulle avventure di Chay. Protagonista indiscussa della terza stagione, il ventitreenne è entrato a far parte della clinica del dottor Nowzaradan con un peso che arrivava a ben 271 kg. E, sin da subito, ha dimostrato di avere tantissima forza ed intenzione a riappropriarsi della propria vita. Purtroppo, il suo ‘attaccamento’ al cibo è da rintracciarsi a tantissimi anni fa. Quando, dopo la morte di sua nonna, ha iniziato a sfogare tutto il suo dolore in esso.

Il percorso di Chay all’interno di ‘Vite al Limite’ è stato davvero incredibile. Non soltanto, infatti, sin da subito il giovanissimo ha dimostrato di essere fortemente intenzionato a ritornare in forma, ma è riuscito a raggiungere un peso davvero incredibile. Sapete, però, cos’è successo una volta spente le telecamere? Scopriamolo!

Non solo è dimagrito, ma dopo ‘Vite al Limite’ la vita di Chay è drasticamente cambiata: da non credere

Il percorso di Chay all’interno del programma ‘Vite al Limite’ non verrà facilmente dimenticato. Sin da subito seriamente intenzionata a ritornare in forma, il giovanissimo ventitreenne è riuscita davvero alla grande a portare al termine il suo obiettivo. A fine programma, infatti, il buon Guillroy è riuscito a pesare ben 217 kg. Avete letto proprio bene, si! Da un peso iniziale di 271 kg, Chay è dimagrito più di 50 kg. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui.

A determinare l’aumento considerevole del suo peso seppure giovanissimo non è stata soltanto la morte di sua nonna, con la quale viveva, ma anche la mancata accettazione del suo corpo. È proprio per questo motivo che, dopo la sua partecipazione al programma, Chay ha preso una drastica decisione: diventare donna! Adesso, nonostante siano passati anni da ‘Vite al Limite’, è felice, innamorata e in gran forma. Guardate un po’ qui:

Insomma, che dire? Chay ha completamente rivoluzionato la sua vita dopo ‘Vite al Limite’. Siete d’accordo?