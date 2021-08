Temptation Island al capolinea? La notizia che è arrivata nelle ultime ore ha lasciato il pubblico televisivo senza parole: ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Per anni coppie italiane hanno messo a dura prova il loro amore, la loro fedeltà, la loro relazione. Secondo quanto rivela Tv Blog, il programma Mediaset, Temptation Island, sarebbe giunto ai titoli di coda. L’Isola delle tentazione potrebbe chiudere definitivamente e lasciare spazio ad uno programma, sempre dedicato ai sentimenti. Addio falò di confronto, gelosie, flirt: il programma che regala tanto intrattenimento d’estate potrebbe non tornare più. Ma cosa è successo esattamente? Ecco cosa rivela il portale Tv Blog.

Addio Temptation Island? La notizia ha sconvolto il pubblico, cosa è successo

La notizia che ha scosso il pubblico televisivo italiano riguarda Temptation Island. Secondo quanto rivela Tv Blog il programma condotto da Filippo Bisciglia che mette a dura prova i sentimenti delle coppie che scelgono di partecipare, potrebbe non tornare più. Quella che si è conclusa a luglio 2021, potrebbe esser stata l’ultima edizione della trasmissione targata Fascino, andata in onda.

Tv Blog rivela che a quanto pare non ci sarebbe l’accordo tra la società controllata da Maria De Filippi e da Banijay, altra metà che detiene i diritti internazionali del format. Dunque, senza un accordo, Filippo Bisciglia con le sue ‘coppie’ ed i suoi tentatori e tentatrici, non torneranno in onda!

Al suo posto però ci sarebbe in cantiere un nuovo programma: si tratterebbe di una nuova misteriosa produzione Fascino che non sarà condotta da Maria De Filippi. Il nuovo programma potrebbe dunque essere il sostituto di Temptation Island? Non ci sono ulteriori dettagli riguardo il nuovo show che potrebbe riguardare sempre i sentimenti. Restiamo in attesa di conferme!

