Siamo quasi agli sgoccioli di questo Agosto. E questo, si sa, significa una sola cosa: sta per arrivare Settembre. E con lui inizieranno anche i nostri programmi televisivi. A partire da Uomini e Donne, la prima puntata è prevista per il 13 Settembre, fino al GF Vip o a Tale e Quale Show, sono davvero tantissime le trasmissione che ritorneranno a farci compagnia a tutte le ore. Tra queste, non possiamo fare a meno di citare una famosissima serie televisiva. Proprio tra qualche settimana, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia prevista la prima puntata di un’amatissima serie tv che ci allieta il post pranzo.

Manca davvero pochissimo, quindi. E, finalmente, assisteremo al ritorno dell’amatissima serie tv. Un ritorno che, purtroppo, ha un retrogusto amaro. Perché? Stando a quanto si apprende dalle parole di uno dei suoi attori, sembrerebbe che il pubblico debba prepararsi ad una bruttissima sorpresa. “Nelle prime puntate non ci sarò”, ha detto l’amatissimo volto della serie, annunciando quindi il suo ‘addio’. Di chi parliamo? Scopriamolo!

Insieme a Uomini e Donne, anche un altro amatissimo programma ritornerà in onda con le nuove puntate. Di quale parliamo? La risposta è semplicissima: Il Paradiso delle Signore. Avete letto proprio bene, si! L’amatissima serie televisiva è pronta a ritornare sul piccolo schermo con le sue nuove puntate. Carissimi suoi telespettatori, c’è una brutta notizia che, però, dobbiamo darvi: sembrerebbe che, molto presto, dovrete abituarvi all’assenza di uno dei volti più amati della serie tv. Stiamo parlando proprio di lui: Cosimo Bernardini.

In una sua recentissima intervista a Di Più Tv, l’attore ha rivelato cosa accadrà al suo personaggio nel corso delle prossime puntate de ‘Il Paradiso delle Signore’. “Non sarò nelle prime puntate ma mi vedrete dopo qualche tempo. Cosimo tornerà per questioni legate agli affari del padre e ci sarà anche una sorpresa che non posso svelare”, ha detto il buon Alessandro sulle pagine del giornale. Insomma, un’amarissima sorpresa, c’è da ammetterlo. E che, senza alcun dubbio, ha lasciato tutti il pubblico della serie tv di stucco.

