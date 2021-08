L’amatissimo volto di Ballando con le Stelle ha annunciato al suo pubblico di essere incinta per la seconda volta: l’annuncio è dolcissimo.

Manca davvero pochissimo e finalmente assisteremo ad una nuova ed travolgente edizione di Ballando con le stelle. Siete pronti? Noi decisamente si! Anche perché, come raccontato in diversi nostri articoli, sembrerebbe proprio che questa sarà un’edizione imperdibile e, soprattutto, ricca di incredibili novità. La prima tra tutte? Semplice: l’assenza di Raimondo Todaro! Dopo anni di militanza tra i ballerini professionisti, il simpaticissimo siciliano ha detto ‘addio’ al programma. Cosa succederà adesso? Chi lo sa!

Leggi anche –> Ballando con le stelle, “E’ stato difficile tenere il segreto”: personaggio amatissimo aspetta un figlio

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Dopo l’annuncio a sorpresa di Vera e della sua prima gravidanza, anche un altro famosissimo volto del programma ha annunciato di essere in dolce attesa. “Fagottino in arrivo”, sono proprio queste le esatte parole che la ballerina del programma ha utilizzato per rivelare al suo pubblico la sua seconda gravidanza. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Sarà mamma bis, il volto di Ballando con le Stelle annuncia la sua seconda gravidanza: che gioia

È proprio attraverso un dolcissimo post condiviso sulla sua pagina Instagram che il volto amatissimo e famosissimo di Ballando con le Stelle ha annunciato la sua seconda gravidanza. Stiamo parlando proprio di lei: Ornella Boccafoschi. Dopo l’annuncio a sorpresa di Vera, anche la bella ballerina non ha perso occasione di poter rivelare al suo pubblico di essere in procinto di allargare la sua famiglia.

Leggi anche –> Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle? Parla Milly Carlucci: finalmente salta fuori la verità

Un annuncio davvero dolcissimo e fantastico, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha saputo catturare l’attenzione del suo pubblico in un vero e proprio batter baleno. Appena appresa la fantastica notizia, infatti, il post di Ornella è stato subissato di likes e di commenti più che positivi.

In men che non si dica, l’annuncio della seconda gravidanza di Ornella Boccafoschi ha fatto il giro del web. Così come i suoi followers, anche noi porgiamo i nostri più sinceri auguri a lei, a suo marito e alla loro primogenita.