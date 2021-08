Tutte le curiosità su Stefania Orlando: quanti anni ha, perchè non ha figli e il mestiere del padre della conduttrice televisiva

Stefania Orlando è un personaggio televisivo molto amato dal pubblico italiano, soprattutto dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. La sua carriera, però, è abbastanza lunga. Di seguito vi sveliamo tutte le curiosità sulla conduttrice televisiva.

Tutte le curiosità su Stefania Orlando

La Orlando nasce a Roma il 23 dicembre 1966. La donna ha 54 anni ed una conduttrice televisiva ma anche cantautrice. È figlia del magistrato, giurista e professore universitario Pietro Romano Orlando. Ha due fratelli maggiori, Gianni Orlando, artista che vive a Parigi e Fabio Massimo Orlando, avvocato. Lei, invece, ha debuttato in televisione come valletta negli anni ’90, ma ha raggiunto l’apice del successo in Rai conducendo programmi come I fatti vostri, Il lotto alle otto e Unomattina in famiglia.

Dopo l’esperienza in Rai, approda a Mediaset come concorrente del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia riscuote un gran successo di pubblico, classificandosi al terzo posto dietro Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli.

Di recente ha deciso di lanciarsi nuovamente anche nel mondo della musica, pubblicando un nuovo singolo: Bandolero. Le doti artistiche, inoltre, saranno messe in scena nella nuova edizione di Tale e Quale Show, programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti.

Vita privata

Riguardo alla sua vita privata, la Orlando è stata legata sentimentalmente all’attore Andrea Roncato, sposato nel 1997. Il loro matrimonio, però, dura solo due anni. In seguito si fidanza con l’attore Paolo Macedonio, conosciuto sul set de I fatti vostri. Dal 2008, invece, è legata al musicista Simone Gianlorenzi, con cui si è sposata nel 2019.

La Orlando non ha mai avuto figli, cosa di cui ne soffre sicuramente. Durante l’esperienza nella casa del GF VIP, infatti, si è sfogata con le coinquiline, dichiarando che se avesse trovato prima l’attuale marito, oggi sarebbe mamma. La Orlando, inoltre, ha dichiarato che i genitori di Simone sarebbero molto felici di ricevere un nipote.

Stefania e Simone, però, hanno un cagnolino, Margot, che trattano come un figlio. Su Instagram, dove la conduttrice e cantautrice è molto seguita, pubblica spesso foto insieme al suo cane.

Durante l’esperienza al GF VIP ha raccontato molto curiosità su di lei: il suo cantante preferito, ad esempio, è Renato Zero; il suo angolo preferito di Roma è il Gianicolo; si definisce sia egoista ma anche altruista; durante il lockdown ha imparato a dare valore al tempo.