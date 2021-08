Elettra Lamborghini fa sul serio? “Spenderò tutti i miei soldi in…”, le sue parole non sono passate inosservate.

Di recente l’abbiamo vista in tv nel ruolo di opinionista nell’ultima edizione de L’isola dei famosi, ma è sui social che Elettra Lamborghini è una vera e propria star. Sul suo profilo, che conta ben 6, 8 milioni di followers, la cantante ed ereditiera condivide foto e video delle sue giornate. Dai backstage lavorativi, agli attimi di vita quotidiana, Elettra ama interagire col suo pubblico. Soprattutto attraverso le stories, dove spesso racconta aneddoti e confessioni che non passano inosservate.

Come quello di cui vi stiamo per parlare e che riguarda il modo in cui la Lamborghini spenderebbe tutti i suoi soldi! Non immaginereste mai cosa ha confessato. Scopriamo insieme le sue parole!

Elettra Lamborghini fa sul serio? “Spenderò tutti i miei soldi in…”, non indovinereste mai

È uno dei personaggi più amati del momento. Spontanea e senza peli sulla lingua, Elettra Lamborghini è seguitissima sui social. Dove si mostra senza filtri, raccontando curiosità e retroscena sulla sua vita di tutti i giorni. Qualche giorno fa, nelle sue stories, la bellissima ereditiera ha confessato: “Il mio sogno è spendere tutti i miei soldi in calzini e gelato al pistacchio”.

Un’intenzione reale o la semplice ironia che la caratterizza? Da Elettra, si sa, possiamo aspettarci di tutto! La bellissima Lamborghini non ha mai nascosto la sua passione per i gelati: in uno dei suoi recenti post si è definita “grande mangiatrice di gelati, ammettendo di gustarne anche 5 al giorno! Non si direbbe, data la sua perfetta forma fisica! E ha spesso mostrato ai fan anche i suoi sempre originali calzini.

