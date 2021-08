È stata la fiamma di Luca Argentero al Grande Fratello, chi se la ricorda? Com’è diventata oggi

Ve la ricordate la fiamma di Luca Argentero al Grande Fratello? Di seguito vi mostriamo le foto di com’è diventata oggi

L’attore Luca Argentero ha raggiunto il successo anche grazie alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. Fu nella casa più spiata d’Italia che il pubblico italiano imparò a conoscerlo, prima di apprezzarlo nel grande e piccolo schermo. Argentero non riuscì a trionfare, ma riuscì lo stesso a salire sul podio, classificandosi terzo dietro Floriana e Victoria.

Argentero fu uno dei protagonisti assoluti della terza edizione del reality show e nella casa ‘perse la testa’ per una delle concorrenti. Chi se la ricorda Marianella Bargilli? Con il suo fascino riuscì a conquistare addirittura quello che poi sarebbe diventato l’attore più ambito dalle donne italiane. Com’è diventata e cosa fa oggi? Ve lo sveliamo di seguito.

LEGGI ANCHE: Dal Grande Fratello a Uomini e Donne, come dimenticarlo! Vita rivoluzionata dopo la tv: cosa fa oggi

Chi se la ricorda la fiamma di Luca Argentero al Grande Fratello?

Chi se la ricorda Marianella Bargilli? Anche lei fu una delle protagoniste della terza edizione del Grande Fratello. La donna arrivò ad un passo dalla finale, uscendo dalla porta rossa solo in semifinale. Marianella non riuscì a trionfare, ma porterà sempre con sè la fama di aver fatto capitolare addirittura Luca Argentero. Il futuro attore perse letteralmente la testa per Marianella e tra di loro nacque una sorta di flirt.

Che fine ha fatto Marianella dopo il GF? Quando entrò nella casa più spiata d’Italia lavorava come hostess e organizzatrice di eventi. La sua passione era il teatro ed infatti oggi la Bargilli ha trovato fortuna nelle vesti di attrice. Dopo l’esperienza nel reality show, infatti, l’ex gieffina ha condotto alcuni programmi ma senza successo. Il suo destino doveva necessariamente incontrarsi con il teatro.

Riguardo alla sua vita sentimentale, invece, dopo il breve flirt con Luca Argentero, Marianella è stata legata sentimentalmente per 10 anni al regista e produttore teatrale Geppy Gleijeses. La loro relazione, però, è terminata dopo quattro anni di matrimonio.