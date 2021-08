Per la nuova edizione del GF Vip la casa verrà completamente rivoluzionata: la novità è davvero incredibile e lascia tutti di stucco, i dettagli.

Siete pronti alla nuovissima edizione del GF Vip? Noi decisamente si! E, siamo certi, anche voi! Badate bene, però: quella che inizierà a partire dal 13 Settembre prossimo sarà un’edizione ricca di incredibili novità. A rendercene partecipi e a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è proprio il settimanale ‘Chi’. Stando a quanto si apprende dal giornale, infatti, sembrerebbe che non soltanto per la prima volta in assoluto, accanto a Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, ci saranno due opinioniste che rappresentano la ‘voce del popolo’, ma sembrerebbe che anche la casa verrà completamente rivoluzionata.

Seppure la casa del GF Vip sia sempre ‘posizionata’ a Cinecittà, il suo arredamento è pronto a cambiare edizione dopo edizione. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe che quella che ci verrà presentata tra pochissime settimane sarà davvero incredibile. Ed apporterà delle modifiche pazzesche! Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

La casa del GF Vip sta per essere rivoluzionata: mai vista così prima d’ora, incredibile

Nel corso di queste numerosissime edizioni del GF abbiamo visto la casa di Cinecittà cambiare dopo anno dopo anno. Quella che, però, ci verrà presentata a partire dal 13 Settembre prossimo, a quanto pare, avrà una novità davvero esclusiva. A svelare ogni cosa dettagliatamente, è stata il settimanale ‘Chi’.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, per la prima volta in assoluto, la casa del GF Vip presenterà una zona completamente nuova, che è stata nominata ‘nave da crociera’. “Ricorda ironicamente la serie tv Love Boat, ma quello che realmente accadrà in questo nuovo spazio potrebbe non essere solo ‘Love and Peace’… potrebbe accadere di tutto, come al solito”, ha detto il capoprogetto alle pagine del giornale. Insomma, una novità davvero assoluta, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, ci renderà partecipi di qualcosa davvero di grandioso.

A questo punto, non ci resta che iniziare il conto alla rovescia, che dite? Se questi sono i presupposti, immaginiamo che questa sesta edizione del GF Vip sarà davvero indimenticabile!