Al GF Vip era così, oggi ha completamente stravolto il suo look: l’avete vista?

L’abbiamo conosciuta a Temptation Island e poi rivista poche settimane dopo nella casa del GF Vip. Parliamo di Carlotta Dell’Isola, la giovane romana che si è fatta conoscere per la sua spontaneità e simpatia. Ma anche per le sue extension! In tanti hanno commentato il suo look durante il percorso nella casa più spiata della tv. Ebbene, al termine delle vacanze, l’ex gieffina ha detto addio alle sue ciocche lunghe, sfoggiando un look del tutto inedito.

Capelli corti e naturali per la bellissima ex di Temptation Island, felicemente legata a Nello Sorrentino, con cui ha partecipato al docu reality di Canale 5. Diamo un’occhiata alla sua ‘trasformazione’!

Ricordate Carlotta Dell’Isola al GF Vip? La concorrente è entrata nella casa a reality già in corso, dopo l’esperienza di coppia a Temptation Island. A quasi un anno dalle sue esperienze in tv, Carlotta si gode le vacanze in Sardegna in compagnia della sua dolce metà, Nello. Giornate di mare, relax e amore, durante le quali la Dell’Isola ha sfoggiato il suo nuovo look. Addio alle tante discusse extension che portava anche al GF Vip: Carlotta si è mostrata con un taglio corto e naturale. Date un’occhiata:

Eh si, capelli cortissimi per l’ex gieffina: non siamo abituati a vederla con questo look! Una pioggia di complimenti per lei da parte dei fan, che hanno apprezzato questo tocco di naturalezza. E voi, quale ‘versione’ di Carlotta preferite?

Quando inizia il GF Vip 6?

E a proposito di GF Vip, una nuova scoppiettante edizione del reality di Canale 5 sta per partire. La prima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 13 settembre, seguita dal secondo appuntamento settimanale di venerdì. Il cast è ricco di concorrenti super interessanti: a commentare le storie dei vipponi le opinionista Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Noi non vediamo l’ora, e voi?