Impossibile dimenticare la storia drammatica di Michela a La clinica per rinascere: dopo l’intervento la sua vita ha preso completamente un’altra piega.

È stata la protagonista indiscussa della terza e, fino a questo momento, ultima edizione de ‘La clinica per rinascere’, Michela. Con un peso iniziale che raggiungeva i 172 kg, la donna ha dimostrato sin dall’inizio di avere fortemente interesse a ritornare in forma. E di essere disposta a seguire attentamente il programma impostole dal dottor Giardiello, medico chirurgo della clinica Pineta Grande Hospital a Castelvolturno in Campania, pur di raggiungere il suo obiettivo.

Purtroppo, così come tantissimi altri suoi ‘colleghi’, anche Michela non aveva alle spalle una storia alquanto facile. Stando a quanto si apprende dal suo drammatico racconto, infatti, sembrerebbe che Michela non soltanto da piccolissima abbia subito l’abbandono di sua madre, ma che nel giro di pochi anni abbia perso entrambi i suoi genitori. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, il suo passato non è affatto facile. Tuttavia, la rinascita dopo il programma è stata davvero clamorosa. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

Michele dopo l’intervento a ‘La Clinica per Rinascere’ è cambiata drasticamente: eccola

Il percorso di Michela all’interno de ‘La clinica per rinascere’ è stato davvero incredibile. Intenzionata a ritornare in forma, la donna ha seguito perfettamente il programma impostole dal chirurgo bariatrico, dalla psicologa psicoterapeuta e dalla dietista. Tanto è vero che, in men che non si dica, non soltanto ha avuto la possibilità di sottoporsi ad un intervento chirurgico per togliere il bendaggio gastrico inseritole qualche anno prima, ma ha anche dato inizio alla sua rinascita. E, vi assicuriamo, è stata davvero clamorosa.

Con un peso che raggiungeva i 171 kg, Michela aveva raccontato di aver avuto questo rapporto col cibo sin da bambina, ma che adesso era arrivato il momento di cambiare. E di riappropriarsi della sua vita. Siete curiosi di sapere come si è mostrata dopo l’intervento? Eccola qui:

Davvero bellissima, vero? Michela è la piena dimostrazione che quando si ha la piena volontà di cambiare, non c’è nulla che possa evitarlo! Congratulazioni!