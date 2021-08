A Matrimonio a Prima Vista ha trovato il suo principe azzurro: stanno ancora insieme? Ecco cosa è successo alla coppia nata nel programma.

È uno dei programmi più amati e seguiti del momento! Parliamo di Matrimonio a Prima Vista, che, più che una trasmissione, è un vero e proprio esperimento sociale. Alcuni single si ritrovano all’altare con dei perfetti sconosciuti, con cui si uniranno in un vero matrimonio. La coppia dovrà vivere insieme, da marito e moglie, per alcune settimane, prima di prendere una decisione: vogliono continuare a stare insieme o decidono di annullare le nozze?

Ebbene, non per molte coppie arriva il lieto fine: in tanti decidono di chiedere il divorzio dopo l’esperienza in tv, realizzando di non aver trovato la persona giusta. Sarà così anche per la coppia di cui vi parleremo ora? Scopriamo tutto!

A Matrimonio a Prima Vista ha trovato il suo principe azzurro: stanno ancora insieme dopo il programma?

Un successo internazionale, quello di Matrimonio a Prima Vista. In Italia, il programma è giunto alla settima edizione e viene trasmesso su Real Time, ma il format è seguitissimo in tantissimi Paesi del mondo. Come l’Australia, dove il titolo è Married at the First sight. È proprio lì che si sono conosciuti Connie Crayden e Jonethen Musulin, circa un anno fa, nell’edizione del 2020. I due sono sembrati molto entusiasti sin dai primi minuti all’incontro sull’altare: Connie è riuscita a combattere la sua grande timidezza grazie a lui, che sebrava essere davvero il suo principe azzurro.

Qualcosa, però, non ha funzionato nel corso dell’ “esperimento”, e Connie ha ritenuto il suo compagno troppo ‘immaturo’ per lei. I due hanno così deciso di lasciare il programma da single, ma senza rancore! Sono infatti rimasti in ottimi rapporti di amicizia ed entrambi sono impegnati. Oggi, lei è felicemente fidanzata con un’altra persona, Daniel, mentre Jonethen è legato a Lilli.

Insomma, niente lieto fine in tv, ma entrambi hanno trovato il vero amore adesso. E voi, avete mai seguito Matrimonio a Prima Vista.