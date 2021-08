Ha vinto Miss Italia nel 1989 quando aveva soltanto 16 anni: oggi ne ha 48, sapete come è diventata? Rivederla vi farà un certo effetto.

È davvero impossibile dimenticarci di lei, non c’è che dire. Fattasi conoscere dal pubblico italiano per la sua vittoria a Miss Italia nel 1989 quando aveva soltanto 16 anni, la giovanissima modella ha lasciato un segno nel cuore di tutti gli italiani. È proprio per questo motivo che ancora adesso, nonostante siano passati ben 32 anni dalla sua vittoria al famosissimo concorso di bellezza, sono davvero tantissime le persone che si chiedono come sia diventata e cosa faccia adesso la sua giovanissima concorrente e vincitrice.

Correva esattamente l’anno 1989 quando, appena sedicenne, la splendida veneta ‘sbaragliava’ la concorrenza e vinceva il titolo di più bella d’Italia. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 32 anni, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è diventata? Facendo due conti, sembrerebbe che l’ex Miss Italia adesso abbia ben 48 anni. Ecco, ma cosa fa? E, soprattutto, com’è diventata? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, rivederla vi farà un certo effetto.

Ha vinto Miss Italia nel 1989: sono trascorsi 32 anni, oggi la sua bellezza vi sorprenderà

Tra le tantissime Miss Italia che si sono alternate in queste 74 edizioni del famosissimo concorso di bellezza, è davvero impossibile dimenticarci di lei. Di chi parliamo? La risposta è semplice: Eleonora Benfatto, vincitrice nel 1989. Appena sedicenne, ma con una bellezza davvero impressionante, la giovanissima padovana ha sbaragliato tutta la concorrenza ed è riuscita ad accaparrarsi la vittoria e il titolo di più bella d’Italia. Da quel momento, però, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita? E, soprattutto, com’è diventata oggi?

A distanza di 32 anni, ritroviamo la bella Eleonora Benfatto più in forma che mai. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia abbandonato la carriera da modella. E che, invece, abbia intrapreso la carriera da pubblicista e conduttrice. Com’è diventata? Guardate un po’ qui:

Insomma, che sia appena sedicenne o quarantottenne, Eleonora Benfatto è sempre splendida. Siete d’accordo?