“Pregavo col coltello in mano”: Michelle Hunziker, l’episodio terrificante

Michelle Hunziker racconta in un’intervista a Chi un episodio terribile vissuto in gioventù: la paura la spinse a prendere un coltello.

La talentuosissima Michelle Hunziker è da molti anni tra le regine della tv: simpatica, spigliata e intelligente oltre che bellissima, la sua spiccata versatilità le permette di essere a proprio agio in qualunque programma e di essere pronta a qualunque situazione come si richiede ad una vera professionista della tv.

Una carriera sfavillante, tre figlie meravigliose, e una vita sentimentale felice accanto al marito Tomaso Trussardi: insomma, a Michelle non manca proprio nulla eppure anche per lei ci sono stati momenti di grande difficoltà e paura.

Tutti ricorderanno, ad esempio, il periodo in cui fu vittima di una setta: anni terribili, che la conduttrice ha anche raccontato in un libro. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Michelle ha poi rivelato di essere stata più volte oggetto di molestie all’inizio della sua carriera: “C’erano persone che mi promettevano il mondo e volevano che andassi a letto con loro. Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in nessuna trappola”.

Michelle Hunziker, quando uno sconosciuto cercò di entrare in casa sua: il drammatico racconto

C’è stato poi un altro fatto gravissimo capitato alla bella svizzera quando era davvero molto giovane.

“Io ero in una casetta in affitto, di fianco a un cinema porno ormai chiuso. Ero al piano terra, un monolocale con una porta e delle tapparelle qualsiasi, mica antisfondamento. Uno che era davanti al cinema chiuso una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare”, ha raccontato.

Un’esperienza agghiacciante, fortunatamente conclusosi senza conseguenze ma davvero traumatica.