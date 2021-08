Inizia ufficialmente il countdown, c’è la data ufficiale: ecco quanto torna in onda Uomini e Donne, il dating show più amato dagli italiani!

Uomini e Donne è pronto a tornare per regalare pomeriggi all’insegna dell’amore e dell’intrattenimento. I protagonisti del dating show più amato dagli italiani sono pronti: nelle ultime ore i canali social del programma hanno annunciato i prossimi tronisti. Andrea Nicole, Roberta, Joele e Matteo sono i giovani scelti da Maria de Filippi: siederanno loro quattro sulla famosa ed ambita sedia rossa! Non mancheranno i protagonisti del Trono Over: il conto alla rovescia è già cominciato, sapete quanto inizia?

Quando inizia Uomini e Donne: la notizia appena arrivata, fan in visibilio

Manca davvero poco al ritorno del programma televisivo in onda il pomeriggio su Canale 5 ! Maria De Filippi è pronta a sedersi sul suo gradino per raccontare, dare consigli e condurre il dating show più amato dagli italiani. Quando va in onda Uomini e Donne?

Come di consueto, le puntate del dating show andranno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14.45: la data di partenza è prevista per lunedì 13 settembre!

Come già accaduto nella scorsa edizione, secondo quanto rivela Tv Blog, anche nella prossima stagione Trono Classico e Trono Over si alterneranno all’interno della stessa registrazione. In studio saranno presenti dunque i tronisti, corteggiatrici e corteggiatori, ed i due parterre del Trono Over, Cavalieri e Dame. Ci saranno tanti ospiti, coppie nate nello studio, che racconteranno i segreti della loro relazione lontana dalle telecamere! Gli opinionisti della nuova edizione saranno ancora Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Noi non vediamo l’ora che inizi la nuova stagione per assistere alla nascita di nuove storie d’amore: e voi?