Qui aveva solo 13 anni, oggi è una delle donne più famose al mondo: la riconoscete? Le foto ricordo hanno fatto impazzire i fan.

“A 13 anni con il cane Bambi e il mollettone (è di nuovo di moda? Sono sempre stata una trend setter”. È questa la didascalia apparsa sotto questo dolcissimo scatto, condiviso da una delle star più famose al mondo in occasione della Giornata internazionale del cane. Una foto ricordo, in cui aveva solo 13 anni, che la star ha deciso di mostrare ai suoi numerosissimi followers: ben 29 mila. Avete capito di chi si tratta?

Ve lo sveliamo subito. Prima però un piccolo indizio: è la moglie di un ex calciatore, considerato uno degli uomini più belli di sempre.

Oggi è una famosissima star, qui aveva solo 13 anni: avete capito di chi si tratta?

Bellissima sin da piccina e decisamente più sorridente di adesso, la famosissima star internazionale ha condiviso alcuni scatti del passato in occasione della giornata dedicata agli amici a quattro zampe. Uno scatto in cui si mostra super solare, con un accessorio tornato in voga proprio negli ultimi mesi: il mollettone per i capelli!

Guardatela bene, avete capito di chi si tratta? Si, è proprio lei, Victoria Beckham, all”anagrafe Victoria Caroline Adams. La mitica Posh Spice delle Spice Girls, oggi stilista e modella, è una vera e propria icona di bellezza e di tendenze. Nel 1999, la cantante ha sposato l’ex calciatore inglese David Beckham, dal quale ha avuto ben quattro figli: Brooklyn, Harper, Romeo e Cruz. Una famiglia meravigliosa, che spesso la coppia mostra sui propri social.

Lì aveva solo 13 anni, oggi 47, ma è più bella che mai. Date un’occhiata ad uno scatto condiviso di recente sul suo canale Instagram:

Eh si, semplicemente incantevole. Quanti di voi avevano capito che quella simpatica ragazzina era proprio la mitica Victoria?