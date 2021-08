Anche Roberta sarà una tronista di questa edizione di Uomini e Donne: cosa sappiamo? Dall’età alla dolorosissima perdita: i dettagli.

Siete pronti ad allacciare le cinture? A partire da Lunedì 13 Settembre inizierà una nuova edizione di Uomini e Donne. Non aspettate altro, diteci la verità! Ecco, ma cosa occorre sapere? Appurato che, nel corso delle primissime registrazioni, Gemma Galgani si è dimostrata ancora una volta la protagonista indiscussa a causa di una confessione choc, cosa sappiamo sui tronisti? Ebbene: come ampiamente anticipato da Maria De Filippi, sembrerebbe proprio che i quattro giovanissimi ragazzi scelti per il trono di quest’anno siano davvero incredibili. In alcuni dei nostri articoli, vi abbiamo presentato: Matteo, Andrea Nicole e Joele. Adesso, invece, vi sveleremo qualche cosa in più su Roberta.

Insieme ai tre giovanissimi ragazzi, anche Roberta sarà una delle troniste di questa edizione di Uomini e Donne. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata.

Roberta è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, origini, l’incredibile decisione e il doloroso lutto

Anche Roberta, quindi, sarà una delle troniste di Uomini e Donne, ma chi è esattamente? Stando a quanto si apprende da questo brevissimo video di presentazione caricato su Witty, sembrerebbe che la giovanissima ragazza sia nata nel 1999 a Roma. E che da qualche mese sia laureata in Lingue e letterature straniere.

“Sono molto schietta, sincera e una ragazza limpida. Sono molto puntigliosa, nelle parole e nei gesti. Sono sensibile. Non temo il giudizio delle gente, chi mi conosce sa che persona sono”, inizia proprio così il video di presentazione di Roberta prima di ‘sbarcare’ sul trono di Uomini e Donne. Fortemente legata alla sua famiglia, composta da mamma e le sue sorelle, Roberta ha raccontato di aver subito un gravissimo lutto all’età di 14 anni. Il suo papà, infatti, è morto. E questo, da come si può chiaramente comprendere, le ha provocato un dolore immenso. “All’inizio mi sono chiusa in me stesso e non riuscivo ad affrontare questo dolore con nessuno. Forse ero troppo piccola”, ha detto Roberta in merito.

Nonostante sia giovanissima, Roberta sembrerebbe essere una ragazza piuttosto caparbia e determinata. Nel video, infatti, ha raccontato di aver deciso, alla sola età di 18 anni, di andare via di casa per frequentare l’università.

Come deve essere il suo ragazzo

“Mi piacerebbe trovare un ragazzo con cui potermi concedere il lusso di sentirmi vulnerabile e fragile”, ha iniziato a dire Roberta sull’ambito amoroso. Raccontando, inoltre, di stare cercando un ragazzo che si prenda cura di lei e che abbia le spalle larghe. “Non voglio una persona che mi faccia dormire con un occhio chiuso ed uno aperto. Ho bisogno di potermi fidare”, ha detto ancora. Infine, Roberta dice di cercare un ragazzo con un carattere riconoscibile, una forte personalità e tanta pazienza. “Non mi piacciono i ragazzi narcisisti e troppo presi da se stessi”, ha concluso.

Riuscirà Roberta a trovare l’amore? Glielo auguriamo! Nel frattempo le facciamo un grandissimo in bocca al lupo! Questa esperienza sarà davvero indimenticabile!