In ‘The O.C’ ha interpretato il ruolo di Sandy Cohen, padre di Seth: la notizia ha fatto il giro del web in un vero e proprio batter baleno, clamoroso!

È stato uno dei protagonisti indiscussi dell’amatissima serie ‘The O.C’, Sandy Cohen. Padre di Seth, marito di Kirsten e tutore di Ryan, non soltanto è stato uno dei personaggi che abbiamo potuto conoscere ad inizio serie, ma è anche colui che in qualche modo ha dato la possibilità di dare inizio alle avventure del buon Atwood ad Orange County.

Andata in onda per la prima volta nel lontano 2003, la serie tv ha riscosso un successo spropositato sin dalla sua prima puntata. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 14 anni dalla messa in onda della sua ultima puntata, i suoi protagonisti continuano a decantare di un successo davvero impressionante. Tra questi, è davvero impossibile dimenticarci di lui: Sandy Cohen. Protagonista indiscusso di tutte e quattro le stagioni, il tutore di Ryan Atwood ha conquistato tutti. Avete letto, però, la notizia che in questi ultimi giorni ha fatto il giro del web? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Era Sandy Cohen in ‘The O.C’, ora farà parte di un’altra amatissima serie tv: notizia bomba!

Come dimenticare il buon Sandy Cohen in ‘The O.C’! Protagonista indiscusso di tutte e quattro le stagioni, Peter Gallegher, è questo il suo vero nome nella ‘realtà’, ha riscosso un successo davvero incredibile. Ad oggi, dando uno sguardo sul suo canale Instagram, è davvero amatissimo e seguitissimo. Ed anche la sua carriera, a quanto pare, ha continuato a cavalcare la cresta dell’onda. Dopo il successo di ‘The O.C.’, infatti, il suo Sandy ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione. Come dimenticare, ad esempio, la sua interpretazione magnifica a ‘Law & Order’. Oppure, in tantissime altre serie televisive o pellicole cinematografiche. Badate bene, però: le sorprese non sono affatto terminate.

Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che il simpaticissimo Peter Gallegher sia pronto ad indossare i panni del dottor Hamilton in una famosissima serie televisiva. Di quale parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: Grey’s Anatomy. Insieme ad altre novità, anche il buon Sandy Cohen sarà una new entry nell’amatissima serie.

Cosa ne pensate? Per noi, si tratta di una notizia davvero sensazionale. Siete d’accordo?