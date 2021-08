L’amatissima attrice si è sposata: “Più bella cosa non c’è”, nozze da favola per la protagonista di una delle serie più amate di sempre.

Fiori d’arancio per una delle attrici più amate del nostro piccolo schermo. Qualche giorno fa, aveva condiviso le immagini della super romantica serenata, ricevuta prima delle nozze. “Più bella cosa non c’è!”, ha scritto nella didascalia del suo post, che racchiude tutto l’amore che li lega.

LEGGI ANCHE —–>Si sono sposati a Matrimoni a Prima Vista Italia 6: cos’è successo subito dopo? Non tutti lo sanno

Il matrimonio si è celebrato venerdì 27 agosto 2021, come si legge nell’ultimo post condiviso dall’attrice: uno scatto che immortala il bacio degli sposi, al termine della cerimonia. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

L’amatissima attrice si è sposata: è stata protagonista in Un medico in Famiglia

Quando è entrata nel cast di Un Medico in Famiglia aveva solto 10 anni: oggi è una splendida mamma e, da qualche ora, anche moglie! Parliamo di Domiziana Giovinazzo, che nella serie tv della Rai ha interpretato per quattro anni la piccola Elena Martini, figlia di Lele (Giulio Scarpati) e Alice ( Claudia Pandolfi). La splendida attrice, oggi 21 enne, è convolata a nozze con il suo compagno Angelo, estraneo al mondo dello spettacolo, al quale è legata già da diverso tempo. Sul suo profilo Instagram, Domiziana ha condiviso diverse stories del giorno delle nozze, che ha festeggiato con amici e familiari a Roma, in un meraviglioso posto a pochi passi dal centro.

Un giorno speciale ed una gioia immensa per la coppia, che si unisce a quella della nascita del loro primogenito Lorenzo, avvenuta lo scorso aprile: un desiderio forte di entrambi.

Eh si, sembra ieri ma la piccola Elena Martini è davvero cresciuta! Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo sposi: che sia l’inizio di una meravigliosa vita insieme!