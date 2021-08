Barbara D’Urso in vesti inedite: l’avete mai vista in spiaggia, senza luci e filtri?

Barbara D’Urso in spiaggia spiazza tutti: senza luci particolari né filtri, la nota conduttrice si è mostrata sui social così.

Anche in vacanza Barbara D’Urso non smette di catturare l’attenzione: il suo look da spiaggia ispirato alla moda maschile incanta, ma stavolta la conduttrice sorprende con uno scatto senza filtri né luci.

Sempre bellissima e in una forma smagliante, Barbara è sempre stata un’icona di stile: qualunque capo indossato da lei diventa strepitoso grazie al suo fisico da urlo che sembra non risentire affatto del trascorrere degli anni.

In costume la D’Urso è una vera dea e lo dimostrano i tanti scatti in cui la si può ammirare in tutto il suo splendore pubblicati sul suo profilo Instagram da quasi 3 milioni di follower.

Anche quest’anno l’amatissimo volto di Pomeriggio Cinque sta aggiornando costantemente i fan sulle sue vacanze postando foto e video di questo periodo di relax. Proprio giorni fa, ha condiviso uno scatto che ha colpito tutti: la si vede in spiaggia, distesa sul bagnasciuga con addosso un costume molto particolare, scopriamo perché.

Barbara D’Urso, altra foto da urlo: in bikini, senza filtri, lascia senza parole

Il costume che si vede nell’immagine è un bikini total black all’uncinetto che le sta divinamente. Si nota subito però che Barbara non indossa i soliti slip bensì un paio di bermuda maschili. Si tratta di pantaloncini in raso molto eleganti. Il marchio è Versace come si può vedere dal logo che appare sull’elastico in vita. Il costo è 190 euro.

Altro ‘dettaglio’ che i fan non hanno potuto fare a meno di notare è che nell’immagine Barbara appare senza neanche un filo di trucco: trovandosi al mare, la presentatrice napoletana si è mostrata così in una veste insolita ma che, c’è da ammetterlo, non la fa affatto sfigurare.

Il risultato finale è comunque strabiliante, siete d’accordo?