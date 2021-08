Beautiful, anticipazioni americane: uno dei protagonisti muore, episodio shock! È stato ucciso?

Beautiful, anticipazioni americane: uno dei protagonisti della famosa soap opera muore, episodio shock! È stato ucciso?

Colpi di scena a non finire a Beautiful. La soap opera americana va in onda da ben 35 anni, ma continua a tenere incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo! Compresa l’Italia, dove nelle puntate attualmente in onda sta accadendo di tutto. Al centro della trama ci sono le nozze tra Ridge e Shauna: come finirà con Brooke? Presto lo scopriremo, ma tenetevi forte: Beautiful sta per tingersi di giallo.

Uno dei personaggi della soap morirà e potrebbe essere stata colpa di qualcuno che conosciamo molto bene. Scopriamo insieme cosa ci raccontano le anticipazioni americane!

Beautiful, anticipazioni americane: Vinny muore… è stato ucciso? Clamoroso colpo di scena

Ci aspettano puntate ricche di suspence e colpi di scena incredibili. Tra questi, la morte di uno dei personaggi chiave delle ultime vicende: si tratta di Vinny Walker, l’amico e coinquilino di Thomas Forrester. L’uomo sarà protagonista di uno scambio di risultati del test di paternità del figlio di Steffy. Poco dopo, Vinny muore in un incidente stradale: da chi è stato investito? Da Liam Spencer! Che, però, non sarà accusato, grazie all’aiuto del papà Bill, che insabbierà le prove all’insaputa di suo figlio.

Ma sarà andata davvero così? Ebbene, dopo settimane di indagini e intrighi, attraverso un video recuperato sul cellulare, sarà proprio Thomas a scoprire la verità. Vinny si è suicidato, gettandosi volontariamente contro l’auto di Liam e Bill: il suo scopo è permettere a Thomas di stare finalmente con Hope, incastrando Liam.

Insomma, un colpo di scena incredibile…ma non è finita qui! Anche quando Thomas si recherà alla polizia per raccontare tutto, accadrà l’impensabile.

Se non temete spoiler e volete sapere cosa sta accadendo nelle puntate in onda negli Usa, continuate a seguirci! E non perdetevi l’appuntamento con Beautiful, tutti i giorni su Canale 5, alle ore 14 e 45!