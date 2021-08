L’ex de La Pupa e il Secchione convolerà a nozze: la proposta di matrimonio è davvero speciale e il video vi scioglierà in una valle di lacrime.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio del simpaticissimo volto che ha preso parte alla prima edizione de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’. Ritornato in onda su Italia Uno dopo anni di totale assenza dai palinsesti, il famoso programma di Italia Uno è nuovamente tornato sul piccolo schermo. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato tutti. Qualche mese fa, è vero, si è conclusa la nuova edizione. Eppure, nonostante questo, alcuni dei suoi ex protagonisti continuano a far parlare di sé. È il caso, ad esempio, di questa amatissima ‘pupa’, che, attivissima sul suo canale social ufficiale, non ha perso occasione di poter rendere partecipi il suo pubblico di una fantastica notizia: convolerà a nozze!

Stando a quanto si apprende da questo video strappalacrime, sembrerebbe che la fantastica proposta di matrimonio sia arrivata mentre la coppia era in vacanza. E, com’è giusto che sia, ha lasciato letteralmente sorpresa l’ex pupa. Di chi parliamo? Scopriamolo!

L’ex de La Pupa e il Secchione convolerà a nozze: proposta di matrimonio da urlo, guardate qui

Una cosa è certa: l’ex protagonista de ‘La Pupa e il Secchione’ non dimenticherà facilmente quest’estate. Perché? La risposta è piuttosto semplice: mentre era in vacanza, ha ricevuto una splendida proposta di matrimonio. Non sappiamo da quanto tempo sia fidanzata e né tantomeno da quanto tempo conosca il suo compagno, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: i due sono davvero innamoratissimi ed affiatatissimi. Di chi parliamo? Semplice: della bellissima e simpaticissima Marina Evangelista.

Proprio alcuni giorni fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, la ballerina calabrese ha condiviso col suo pubblico il video che mostra la proposta di matrimonio ricevuta. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto emozionare tutti.

Insomma, davvero emozionante, vero? E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. Piuttosto, ce ne danno ampia conferma i numerosi commenti e likes giunti a corredo del video in questione.

Marina convolerà a nozze con il suo Alessandro, quindi! Così come tutti i loro ammiratori, anche noi cogliamo l’occasione per congratularci con loro. Sono davvero bellissimi!