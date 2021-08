A distanza di qualche mese dalla nascita della sua prima figlia, l’influencer si sposa: splendida proposta di matrimonio, non se lo sarebbe mai aspettato.

Soltanto qualche mese fa, la splendida e famosa influencer ha dato alla luce la sua primogenita ed adesso è stata la protagonista di un evento davvero sensazionale. Nel corso della sua vacanza in compagnia della sua vacanza, la giovanissima ha ricevuto una splendida proposta di matrimonio. Avete letto proprio bene, si! L’influencer si sposa! A condividere questo fantastico momento con i suoi sostenitori, è stata proprio la diretta interessata. Alcuni giorni fa, attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram, la giovanissima ha reso partecipi il suo pubblico di questa splendida sorpresa. Splendida, senza alcun dubbio, ma anche del tutto inaspettata.

Leggi anche –> L’amatissima coppia di Temptation Island pronta a convolare a nozze: ‘retroscena’ incredibile

“Io e te per sempre, ti amo amore mio”, recita proprio queste parole le didascalia che la fashion influencer ha scritto a corredo del video che la mostra mentre riceve la proposta di matrimonio. Inutile dirvi che, in un vero e propri batter baleno, il filmato ha fatto il giro del web. Ed ha accolto tantissimi congratulazioni ed auguri.

L’amatissima influencer si sposa: splendida proposta di matrimonio, che gioia!

Per l’amatissima influencer si tratta di una notizia sensazionale. Ed i suoi followers, così come la diretta interessata, non possono fare a meno di essere felici per lei. A distanza di qualche mese dalla nascita della sua piccola e bellissima Sophie, la giovanissima si sposa! Qualche giorno fa, infatti, è arrivata la proposta di matrimonio a sorpresa. E lei prontamente ha voluto condividere questo momento con la sua famiglia virtuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lambruschi (@ginevralambruschi)

Stiamo parlando proprio di lei: Ginevra Lambruschi! Felicemente innamorata e legata a Mirko Antonucci, attuale attaccante del Cittadella, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne vive uno dei momenti più felici della sua vita. Non soltanto è mamma della piccola Sophie, ma molto presto sarà anche moglie! Al momento, sia chiaro, non abbiamo tantissime informazioni sul matrimonio. Una cosa, però, è certa: un primo passo è stato fatto. Adesso tocca organizzare il tutto.

Leggi anche –> Convolerà a nozze, la splendida proposta di matrimonio: il video vi scioglierà in una valle di lacrime

Tantissimi auguri alla giovanissima coppia!