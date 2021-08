È stata una concorrente del GF 5 e con la sua simpatia ha conquistato tutti, ma sapete cosa fa oggi? La sua carriera ha avuto una ‘svolta’ clamorosa: lo sapevate?

Tra i 17 concorrenti che hanno preso parte al GF 5, è davvero impossibile dimenticarci di lei. Entrata a far parte del programma a partire dal Settembre del 2004, la simpaticissima concorrente è stata la protagonista indiscussa della quinta edizione del reality. Tanto è vero che, seppure non sia uscita da vincitrice, ha ugualmente conquistato le simpatie di tutto il pubblico italiano. Da quel momento, facendoci un po’ due conti, sono trascorsi esattamente 17 anni, eppure la giovanissima continua ad essere una presenza fissa sul piccolo schermo. Si, avete letto proprio bene: dopo la sua esperienza nella casa del GF 5, ha cavalcato l’onda del successo. Ed oggi è un volto amatissimo della televisione italiana.

Dopo 17 anni dalla sua partecipazione al GF 5, possiamo affermarvi che la sua vita ad oggi è drasticamente cambiata. E il motivo è piuttosto semplice: non soltanto la simpaticissima concorrente del reality ha avuto un cambiamento davvero impressionante, ma è anche diventata un volto fisso della televisione nostrana. Curiosi di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente!

Dopo il Gf 5 la sua vita è drasticamente cambiata: guardatela oggi, da non credere!

Come dimenticarci della bellissima e simpaticissima Mery nella casa del GF 5. Studentessa di appena ventidue anni, la concorrente del famosissimo reality ha conquistato tutto il pubblico italiano con la sua incredibile simpatia. E, seppure non sia stata lei la vincitrice, continua ad essere ricordata con immenso affetto. Sapete, però, cosa fa oggi? Dopo il Gf, come dicevamo precedentemente, la sua vita è drasticamente cambiata. Scopriamo insieme il perché.

A distanza di 17 anni, la vita di Mery Segneri è cambiata radicalmente. Ad oggi, infatti, la simpaticissima vanta di una forma fisica davvero pazzesca, in diverse occasioni ha raccontato il suo ‘iter’ per dimagrire e ritornare in forma. E di una carriera davvero impressionante. Sapete che, ad oggi, è un volto fisso del programma ‘I Fatti Vostri’? Impossibile non saperlo, avete ragione! Anche in quest’occasione, Mery continua a conquistare tutti con la sua spudorata simpatia.

Insomma, Mery non ha vinto il GF 5, è vero! Però, il successo riscontrato subito dopo è stato a davvero pazzesco. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Siete d’accordo?