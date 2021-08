In Grand Hotel si mostra così, avete visto com’è oggi l’attrice protagonista della serie tv spagnola? Stenterete a riconoscerla.

È una delle serie più amate del momento: gli intrighi e i colpi di scena intorno alla famiglia Alarcon sono davvero infiniti. Parliamo di Grand Hotel, la serie spagnola trasmessa su Canale 5 ogni domenica, in prima serata. Protagonista assoluta della fiction Alicia Alarcon, la ricca figlia di Donna Teresa, alle prese col suo tormentato amore col cameriere Julio Espinosa. A interpretarla è la bellissima Amaia Salamanca, ma forse non tutti sanno che, in Spagna, la serie è stata girata ben dieci anni fa, nel 2011.

Curiosi di vedere come è diventata la splendida attrice oggi, dopo diversi anni? Ebbene, ha cambiato look: scopriamolo insieme.

È Alicia Alarcon in Grand Hotel, com’è diventata l’attrice oggi? Addio capelli biondi, look rivoluzionato

Innamorata dell’umile Julio ma sposata con il potente e arrogante Diego: è la storia di Alicia Alarcon, la protagonista di Grand Hotel. Una serie avvincente, che sta appassionando sempre di più i telespettatori di Canale 5. Come andrà a finire tra i due amanti? Questo non ve lo sveleremo! Ma vi mostriamo una foto attuale della bellissima attrice Amaia Salamanca, che interpreta proprio Alicia.

La serie risale al 2011 e, quindi, sono passati ben 10 anni: curiosi di vedere come è diventata l’attrice spagnola oggi? Dite addio ai capelli biondo chiaro, l’attrice e modella, che oggi ha 35 anni, ha scelto un colore decisamente più scuro. Eccola in uno scatto condiviso di recente sul suo canale ufficiale di Instagram:

Eh si, una “versione mora” di Alicia, che i telespettatori italiano non erano abituati a vedere! Una cosa è certa: l’attrice è semplicemente incantevole con entrambi i look. E voi, state seguendo Grand Hotel? Questa sera andranno in onda due nuovi episodi, ricchi di colpi di scena. Non perdeteveli!