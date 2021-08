È stata la ‘rivale’ di Emma Marrone ad Amici nel 2009, ricordate Loredana Errore? Com’è cambiata la sua vita dopo il talent: il drammatico episodio!

Dimenticarla ad Amici nel 2009, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Entrata a far parte della famosissima ed ambitissima scuola di Maria De Filippi nel corso della sua nona edizione, la cantante ha riscosso un successo davvero impressionante. Certo, come ricorderete, non è stata lei la vincitrice di quell’edizione, eppure il clamore riscontrato è stato talmente forte che ancora adesso, a distanza di anni dalla sua partecipazione, continua ad essere ricordata con immenso affetto da tutto il pubblico italiano.

Con la sua voce incredibile, lo spudorato talento e i suoi occhi incantevoli, la giovanissima cantante è riuscita a cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Ricordate quando Biagio Antonacci scrisse una canzone per lei? Come dimenticarlo, avete ragione! Ecco, ma com’è cambiata la sua vita oggi? Sono trascorsi esattamente 12 anni dal suo esordio ad Amici 2009, ma com’è oggi Loredana Errore? Vi diremo noi ogni cosa. Soffermandoci, inoltre, su un drammatico episodio accadutole nel 2013. Ecco tutti i dettagli.

Ricordate Loredana Errore ad Amici nel 2009? Eccola oggi dopo 12 anni: il drammatico incidente

Classificatasi al secondo posto nel corso di Amici 2009, la talentuosa Loredana Errore ha saputo conquistare tutto il pubblico italiano per il suo incredibile talento. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 12 anni, ma com’è cambiata la sua vita? Ebbene: c’è da ammettere che, nonostante il passare del tempo, Loredana è cambiata ben poco. Ed, in particolare, letteralmente immutata è rimasta la sua passione per la musica e per il canto. E il suo profilo Instagram ce ne da ampia conferma.

C’è un episodio che, però, l’ha fortemente segnata negli anni scorsi. Come raccontato dalla diretta interessata nel corso di una sua intervista a ‘Vieni da Me’, Loredana Errore è stata vittima di un drammatico incidente stradale nel 2013. Di ritorno da un concerto, la cantante ha raccontato di non aver visto in piena notte un’auto sopraggiungere. E di essersi scontrata, quindi, con essa. Un episodio davvero tragico, da come si può chiaramente. Dal quale fortunatamente è riuscita ad uscirne, anche se la paura è stata immensa.

